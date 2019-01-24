【陳皮蒸鮑魚食譜】鮮甜味美　幾個步驟令肉質更彈牙！

過時過節，有鮑魚食好像特別豪氣，鮑魚的做法不少，但當中以清蒸最為容易！但眾所周知煮鮑魚很骯髒，煮之前要先徹底擦淨，很多人都因為覺得難以清洗而對煮鮑魚有所卻步。究竟如何清潔最好？以下會為大家介紹一些小撇步。

揀鮑魚有幾個要點，裙邊粗、肉肥厚、米黃色夠光澤的就為之好，在鮑魚肉與殼之間有一坨灰灰綠綠的內臟，其實是腸胃和肝胰臟等，鮑魚在大海進食後，微生物或藻類的毒素或會依附在其內臟，所以實在不吃為妙。清理鮑魚時，若不慎刺穿這內臟部分，會見到有一些深色汁液流出，有點噁心，故建議戴手套來處理鮑魚。

不少人直接執起牙刷就刷在生鮑魚身上，然而這樣會影響肉質，因為它會收縮變韌。若想鮑魚爽口不死實，請參考以下步驟圖的詳細做法來清洗，慢慢便發現鮑魚會變得比之前潔白。要溫馨提示一下，起鮑魚肉時動作不要急，慢慢沿殼邊切入就可以，否則容易會因跣手而受傷。

陳皮蒸鮑魚食譜

健康小貼士：

鮑魚含高蛋白質、維他命、礦物質碘、鈣、磷和有效破壞癌細胞的「鮑素」，同時亦夠滋陰，能幫助女性調整月經不順等。而在中醫角度，鮑魚可養肝、明目、補腎，唯一要注意的是它較難消化，腸胃不好的人不宜多吃。

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