【飯盒食譜】雞肉本菇扁意粉15分鐘煮好　輕鬆媲美日式Cafe出品

一直很欣賞日本人對製作便當的執著，總是樂意每天提早起床，製作出美侖美奐的飯盒予家人，不但色彩繽紛，有些更砌出超可愛的卡通圖案。自己沒有日本人的耐心，帶飯只求便捷不求精雕細琢，一切還是實際至上，所以日前就製作出日式的雞肉本菇扁意粉，只需15分鐘就煮好！ 攝影、攝錄：鄧天傲、張善滿 剪接：鄧天傲

雖說是扁意粉，但其實你喜好用意粉、長通粉或螺絲粉都可以，只需依照包裝上的建議時間去烹煮就好。要省時最重要識「偷」時間，一邊等意粉烚軟的同時，一邊可調配醬汁或清洗食材。煮雞肉意粉有人會用雞胸肉，當然並無不可，但我慣用去骨雞髀肉，因為比較嫩滑。

今次選用的都是日式醬油、味醂等和式醬汁，另外調醬汁時亦以蜜糖取代砂糖，更添一份清甜。有時獨自在家，簡簡單單煮這個意粉就是一餐，多煮一點留待翌日帶飯又可。許多食物「翻叮」完都濕濕漉漉又變質，見到都不想吃，而這個雞肉本菇扁意粉則翻熱完都能可保持原貌。

雞肉本菇扁意粉食譜

健康小貼士：

雞肉含豐富蛋白質、醣類、維他命A、B、D、K及多種礦物質，其優質蛋白質可促進幼兒及青少年成長發展，為長者補充體力，產婦及大病初癒者亦能透過雞肉恢復健康。此外，雞肉的維他命A有助維持良好視力，而雞肉油脂中的不飽和脂肪酸更能降低人體中的壞膽固醇。

相關食譜：

【肉醬意粉食譜】自製超簡易 聖誕Party不必再叫到會了！

肉醬意粉食譜

【乾炒牛河食譜】河粉不黐底有竅門 掌握3大秘訣惹味乾身零難度

乾炒牛河食譜

食譜 雞肉本菇扁意粉（炒） 材料 扁意粉100克、雞髀肉150克、蒜蓉半茶匙、本菇半扎、鹽少許、油少許

醃料：日式醬油1茶匙、黑椒少許、酒1茶匙、油1茶匙、生粉1茶匙

醬汁：醬油1湯匙、味醂1湯匙、蜜糖半湯匙、酒半湯匙、水少許 做法 1. 洗淨雞髀肉、去皮，切走脂肪後切塊，以醃料醃大約20分鐘。 2. 洗淨本菇，並切走末端部分。 3. 拌勻醬汁材料，調製煮扁意粉的醬汁。 4. 煲滾一大鍋水，放入鹽和油，煮扁意粉至大約8成熟，盛起備用。 5. 以蒜蓉起鑊，中火炒雞肉至轉色後，加入本菇同炒至軟身。 6. 將醬汁與扁意粉一同下鍋用筷子炒勻，扁意粉全熟透後再轉大火收汁，即成。

【第一屆武博】從李小龍到黃飛鴻，香港武術電影世界聞名，武博的「光影武林」隧道，以專業武術角度解構七套精選電影的武打場面，讓觀眾從大銀幕以外，真正了解武術的應用及背後理念。熱愛武術電影的你，必撐！5月3至5日，眼界．決定境界，九展見！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁