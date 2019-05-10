【雞翼食譜】椒鹽雞翼新手必學　只靠3樣材料超惹味！

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「椒鹽」的菜式有不少，包括椒鹽九肚魚、椒鹽鮮魷等，但身為雞翼控的筆者，當然要整椒鹽雞翼！方法一切從簡，不需油炸、不需入焗爐、不需額外調汁，所需材料亦不多，完全是入廚新手都能輕鬆煮。金黃色的雞翼經椒鹽調味後極之惹味，讓人吃不停口，不論是作為家常餸菜或佐酒小食都一流！

攝影、攝錄：李賢華、林宛津

剪接：潘諾兒

椒鹽——正確點來說是將花椒碾碎，與幼鹽混和，愈細碎愈好，不過我一般都會用現成的「味椒鹽」，去超級市場就買得到，橙色小瓶那款大概$20就有一支，節省不少時間。不知怎的，以前想到要做椒鹽菜式，就容易跟避風塘煮法混淆，覺得要用很多香料、很麻煩，但其實做椒鹽雞翼，最主要靠3樣調味，椒鹽、蒜蓉、辣椒，不需雕龍雕鳳，很適合講求快手煮完一頓飯的人。

醃雞翼時在基本調味以外加入椒鹽，再用爆香了的蒜和辣椒煎雞翼就可以；辣度方面依個人喜好，嗜辣之人不需將辣椒籽去得太乾淨，甚至可將辣椒加碼。想更香口的話，可在生蒜以外加入炸蒜粒，甚至將雞翼撲粉去炸，不過煎雞翼當然相對更健康啦。

椒鹽雞翼食譜

健康小貼士：

雞翼的雞皮雖然脂肪多，但膠質也多，有助補充膠原蛋白，令肌膚保持彈性。而且雞肉強腰健胃、溫中益氣，只要適量食用可增強抵抗力。

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食譜 椒鹽雞翼（煎） 
材料 雞翼8隻、蒜頭3瓣、辣椒2隻
醃料：椒鹽1茶匙、糖1茶匙、生抽少許、生粉半茶匙、油少許
做法 1.雞翼洗淨瀝乾，以醃料醃20分鐘或以上。
2.將蒜頭剁成蒜蓉，辣椒切碎。
3.鑊燒熱下油，中火煎雞翼至兩面金黃熟透後，盛起備用。
4.鑊加少許油，爆香蒜蓉和辣椒後，雞翼回鑊炒勻，即成。
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