【健康湯水食譜】猴頭菇淮山無花果湯　適合日常補健強身提神

生活及工作壓力如此巨大，休息時間卻小，兼且食無定時，註冊中​醫師陳俊傑認為此舉易導致脾、胃、肝及腎虛，容易加重不同病症，故此平日飲用一些可「輕補」或「淡補」的保健湯水有助緩和勞勞碌碌對身體的傷害。 攝影：尹嘉蔚

《2019年世界競爭力年報》，香港競爭力繼續排全球第二，超越美國，屈居新加坡之後。《2019全球物價報告》，概括衣食住行，香港於食、住兩者的消費水平貴絕全球56個國家或地區，但本地打工仔的收入排名卻十大不入。《2019年全球快樂報告》，香港與去年一樣排第76位，在156個接受調查的國家及地區中，處於中游位置。「生存以上；生活以下」，香港人如此下去，快樂指數再往下游也不是沒可能。壓力難放鬆，廢寢忘食多，休息時間少，不斷損傷兼內耗身體，生活環境難變，惟有日常習慣加小小改善，有助緩緩地滋補體虛的湯水，譬如用猴頭菇煲湯適合忙碌的都市人。

猴頭菇淮山無花果湯

在明、清時期，已有藥典記載猴頭菇的作用，用以補虛及幫助消化。中醫師解釋猴頭菇和淮山一樣，藥性較輕，起效慢，適合滋補較多。煲湯以乾貨猴頭菇為主，它本身有苦澀味，因此先去掉苦味可避免湯水變苦。大家不妨參考我們的入廚貼士，用40分鐘便可辟走猴頭菇苦味，比一般閒閒地花4小時，反反覆覆的浸、洗、抓再汆水的過程更快捷。煲完湯的猴頭菇最好連渣食，有助全面吸收它的營養，但菇類含嘌呤物質，因此痛風症、感冒及腎衰竭病者要慎吃。了解更多：【入廚貼士】乾貨猴頭菇快速浸泡去苦澀 2材料5步驟40分鐘起菜！

猴頭菇淮山無花果湯食譜

按圖了解個別食材的療效︰

+ 5 + 4 + 3

陳俊傑中​醫師對「猴頭菇淮山無花果湯」的食用建議︰

此湯未有明顯偏涼濕熱，有小量補脾腎作用，適合食無定時、壓力大及休息少的都市人，作日常補健湯水。 一般人可飲，沒有醫病作用，可作日常湯水。 此湯一星期可飲用一至兩次。如有疑問，請向中醫師諮詢。

食譜 猴頭菇淮山無花果湯（煲) 材料 猴頭菇3隻、無花果6粒、淮山1両、杞子1両、蓮子1両、水2公升、鹽少許 做法 1.將猴頭菇浸洗及汆水，去掉苦味後備用。 2.其他材料洗乾淨備用。 3.大火煲滾水後，加入全部材料。 4.水再滾後轉慢火煲1小時，加鹽調味完成。

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