新特蘭大學香港分校│灣仔新校舍開幕 啟「一校多區」跨國學習體驗

英國新特蘭大學於2017年在香港開設分校，適逢今年是香港分校6週年紀念，特別由中環舊址搬遷至灣仔新校舍。新特蘭大學校長Sir David Bell KCB DL 和國際總監 Ian Moody先生專程從英國來港主持開幕典禮和慶祝校慶，其中校長樂見新校舍選址交通方便，更透露將會重啟「一校多區」跨國學習體驗。



新特蘭大學香港分校搬遷至灣仔新校舍

新特蘭大學香港分校自2017年開辦以來，一直紮根於中環舊址校舍，適逢今年6週年紀念，香港分校就搬遷至灣仔告士打道181-185號中怡大廈1樓新校舍。除了新特蘭大學校長Sir David Bell KCB DL、國際總監 Ian Moody和香港分校總監蔣上偉主持開幕典禮和慶祝校慶外，校方還邀請了英國駐香港及澳門總領事Brian Davidson CMG、香港英國文化協會總監Susannah Morley和香港特別行政區政府投資推廣署商業及專業服務主管謝宇文擔任主禮嘉賓。

新特蘭大學校長Sir David Bell KCB DL和國際總監 Ian Moody主持開幕典禮和慶祝校慶。

校長訪港任主禮嘉賓 透露重啟「一校多區」跨國學習體驗

校長在致辭時，喜見新校舍，指校舍鄰近港鐵會展站，選址交通方便，更透露將會重啟跨國學習體驗：「我們是首間在香港設立分校的英國大學，所以『一校多區』的跨國學習體驗將會是我們疫情後重啓的重點項目。不只是香港分校的學生可以自由選擇到新特蘭或倫敦的校區留學；我們英國校區的學生也能選擇到香港修讀課程，兩地學生都能互相交流，擴展國際視野。」

新特蘭大學校長Sir David Bell KCB DL 透露將會重啟「一校多區」跨國學習體驗。

校長亦指出，香港分校貫徹辦學理念，提供平台讓學生發揮所長，故信心十足道：「我認為即使 50 年後，新特蘭大學香港分校依然屹立，扎根香港！」

畢業生形容跨國學習體驗能擴闊眼界

過往幾年因為疫情的關係，新特蘭大學暫停了「一校多區」跨國學習體驗，令香港的學生只能留在本地分校就讀，錯失到訪新特蘭主校和倫敦分校的機會。隨著疫情緩和，校長表示此計劃即將重啟，而首屆跨國學習體驗的畢業生郁智皓（Ryan）亦向各位同學分享自己的經歷。

當初Ryan首兩年都在香港分校上課，及後就選擇到新特蘭完成最後一年的學業。他坦言這是一段擴闊自己眼界的經歷：「在英國留學期間擴闊了我的視野，也讓我學會獨立自主。只是短短一年，家人都覺得我改變了很多。」在學業方面，他亦補充道：「兩地的課程內容相同，課堂着重思考和創作，互動性強。他認為學習不一定限於課堂，所以在英國留學期間他參加了多個學會，包括羽毛球、足球、排球等，更不時代表新特蘭大學與英國其他大專院校比賽。」

Ryan表示到新特蘭完成最後一年學業，是一段擴闊自己眼界的經歷。

在香港分校修讀課程 畢業學歷與英國主校相同

逾百年歷史的新特蘭大學是英國政府資助大學，更獲 2023 年的《衛報大學指南》評為英國前 50 名大學。大學於 2017 年在港開設直屬分校，並提供三年全日制（榮譽）學士學位、兼讀制（榮譽）學士學位及碩士課程，讓學生身處香港，亦可取得由英國主校頒發，受國際認可的英國學位。

即看線上講座，有其他畢業生分享新特蘭大學的「一校多區」跨國學習體驗：

3年全日制英國（榮譽）學士課程 入學要求更具彈性

香港分校現開辦的課程以商科為主，教材由英國主校提供，學歷符合英國國家資歷架構 (Regulated Qualifications Framework) 的嚴格標準，更獲世界各國政府及企業認可。香港分校的三年全日制（榮譽）學士課程的總學費僅港幣 21 萬元^，本地學生更可申請學生資助事務處的「擴展的免入息審查貸款計劃」*。

新特蘭大學是英國公立大學，入學要求以英國大學聯招 UCAS分數收生，並基於院校收生自主的原則，可以公開考試任何科目的最佳成績計算，包括香港中學文憑（HKDSE）、英國高考（GCE A-level）、國際文憑（IB Diploma）或同等學歷，所以即使學生在香港中學文憑試的中文、數學、通識等必修科成績未如理想，只要其他學科成績合計的總分數達入學要求，便可入讀三年制（榮譽）學士一年級。

了解更多︰

新特蘭大學香港分校DSE諮詢週

日期：7月19至22日

時間：早上10時至黃昏6時（7月19至21日）、中午12時至下午4時（7月22日）

報名網站：https://www.sunderland.edu.hk/event/university-of-sunderland-in-hong-kong-dse-info-week-2023/?utm_source=OL-HK01&utm_medium=FTUG&utm_campaign=AT230712

新特蘭大學香港分校JUPAS諮詢週

日期：8月9至12日

時間：早上10時至黃昏6時（8月9至11日）、中午12時至下午4時（8月12日）

報名網站：https://www.sunderland.edu.hk/event/university-of-sunderland-in-hong-kong-jupas-week-2023/?utm_source=OL-HK01&utm_medium=FTUG&utm_campaign=AT230712

3年制（榮譽）學士學位課程資訊：https://www.sunderland.edu.hk/full_time_bachelor_degrees/?utm_source=OL-HK01&utm_medium=FTUG&utm_campaign=AT230712

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電郵：enquire@sunderland.edu.hk

地址：香港灣仔告士打道 181-185 號中怡大廈 1 樓

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