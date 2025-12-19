校園天地︱揚帆啟夢 — 深圳海洋文化考察及體驗之旅

走進風的懷抱，讓孩子從海洋中學會勇敢、合作與成長。



在陽光閃耀的水面上，一艘艘帆船與皮划艇劃破湖面的微波。2025年冬季，九龍城浸信會禧年（恩平）小學師生揚帆啟航，於深圳市普林雲海水上運動基地展開一場充滿探索與感動的「海洋文化考察及體驗之旅」。（內容由九龍城浸信會禧年（恩平）小學提供）



這是一堂沒有課桌的課，是一次融合「學習 × 體驗 × 品格發展」的教育實踐。在專業教練引導下，學生們親身體驗多項航海運動——帆船、獨木舟及直立板（SUP）。他們懷著興奮的心情起步，從生澀到熟練，每一刻都在學習中突破自我。

學生在帆船上迎風而行，笑容燦爛，盡展探索精神。（九龍城浸信會禧年（恩平）小學提供圖片）

破浪前行，擁抱挑戰

海風拂面，學生學會了不只是操控帆船，更是學會了臨危不亂與互相扶持。當船隻偏離航線，他們以平靜的討論代替慌亂；當面對逆風，他們明白調整方向同樣重要。這種「從實踐中成長」的教育正是禧恩精神的體現——讓知識與品格並駕齊驅。

學生在獨木舟上同步划槳，節奏合一，培養默契與團隊精神。（九龍城浸信會禧年（恩平）小學提供圖片）

廖主任表示：「我們希望孩子能在真實情境中學習，讓課本上的勇氣與合作，成為海風中最真切的體驗。」在普林雲海這片碧波間，學生學懂了自信，也理解了負責任地面對挑戰的重要。

「學會駕馭風浪，也學會了面對人生。」 九龍城浸信會禧年（恩平）小學廖主任

寓學於行，從海洋拓展世界

海洋給予孩子的，不單是操控技能，更是一種面向未知的胸懷與格局。透過這次活動，禧恩小學延續其全人教育理念，讓學生以行動丈量知識、以體驗建立思想、以品格照亮未來。

學生齊心協力完成SUP立槳挑戰，笑容寫滿自信。（九龍城浸信會禧年（恩平）小學提供圖片）

夕陽低垂時，孩子們在水上互說「再見」，帶著滿載回憶的心歸航——那是對夢想與勇氣的啟航，也是禧恩小學堅守的教育初心。

航海課程圓滿結束，師生舉帆合影，象徵共同啟航的里程碑。（九龍城浸信會禧年（恩平）小學提供圖片）

（內容由九龍城浸信會禧年（恩平）小學提供）

