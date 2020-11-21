小雪二十四節氣｜易感冒抽筋黑豆栗子3食療補肝腎　仲有1招養腎操

小雪（11月22日）是冬季第二個節氣，由於氣溫寒冷，容易受寒邪入侵身體，導致感冒、腹瀉、四肢麻痺抽筋等情況，因此保養陽氣、防寒最為重要。平日可多吃栗子、合桃、黑芝麻等食物滋養腎氣，亦可做「吹」字訣養腎體操。 文：健福堂中醫診所廖慧君註冊中醫師

在小雪時節，保養陽氣、防寒最為重要，如寒邪入侵胃腸，可致上腹部受涼，引致肚痛、腹瀉、經痛等問題。（《那年冬天，風在吹》劇照）

小雪，是二十四節氣中第二十個節氣，冬季第二個節氣。

▼小雪知多啲！（按圖了解👇👇👇）

進入冬季以後，人體陽氣下降潛藏於體內，而冬季氣候寒冷，陰氣主令，陽氣潛藏，整個季節以內斂內藏為特徵。在小雪時節，保養陽氣、防寒最為重要。一旦寒邪入侵人體，可能引致以下5大問題。

▼小雪易出現的健康問題（按圖了解👇👇👇）

1. 寒邪入侵心脈，可致心腦血管疾病和其他循環系統疾病，例如中風及心肌梗塞發病率升高。

2. 寒邪入侵肺部，可致感冒、上呼吸道感染、哮喘等。

3. 寒邪入侵胃腸，可致上腹部受涼，引致肚痛、腹瀉、經痛等。

4. 寒邪入侵顏面經脈，突然遭受冷空氣，或長時間受到冷風的侵襲，易發生面神經麻即面癱。

5. 寒邪入侵經絡，容易令四肢麻痺抽筋，或使皮膚乾燥粗糙，引起皮膚瘙癢等症狀。

▼小雪養生六招：（按圖了解👇👇👇）

+ 12 + 12 + 12

1. 保溫

增加體內熱能供給，出門前可先飲熱飲增加熱能，亦要加衣保暖，呼吸道較弱可注意肩頸背、胃腸痛或經痛者應注意腹腰保暖，有需要可加用暖包增加熱能。家中門窗不宜大開，門窗緊閉時可用空氣清新機確保室內空氣流通。

2. 禦寒

避免吹風，如受寒後可服薑棗紅糖飲，或以薑水泡腳以驅寒邪。吃辣可抗寒，但吃多容易耗傷氣陰，降低免疫力，出現咽喉乾痛、舌痛、流鼻血、牙痛等「上火」症狀。吃辣需按個人體質而定，適可而止，一個月不宜超過2至3次。

如受寒後可服薑棗紅糖飲，或以薑水泡腳以驅寒邪。（VCG）

3. 防燥

保持室內濕度，可於室內設置加濕器，以及多飲暖水，一天約2公升或以上，飲用時注意避免速度太快，以免影響吸收

4. 滋養腎氣

冬季屬水，主腎經，是滋養腎氣的好時機。平日飲食溫補，以養腎氣。可常用食物包括，栗子：養胃健脾、補腎；核桃：補腎益精、溫肺 ;黑芝麻：補益肝腎、養血；杞子：補益肝腎、明目。此外，一般黑色的食物也能入腎補虛，如木耳，黑豆，黑米等。

一般黑色的食物也能入腎補虛，如木耳，黑豆，黑米等。（VCG）

5. 忌盲目進補

冬季飲食需根據實際情況和個人體質針對性地進補。小雪節氣不適宜吃生冷和油膩食物，也不適宜進食過於燥熱的食物，例如牛肉、羊肉、蛇等。

對於體寒者，即平素怕冷或體溫較低者，宜適當吃一些溫補食品，例如鴨肉、雞肉、雞蛋、栗子等。對於容易「上火」人士，即易生又大又紅的痱子、暗瘡或容易咽干咽痛者，日常飲食以清淡為主，如魚肉、豬肉、大白菜、白蘿蔔、蓮藕、香蕉、梨和蘋果等。

冬季人體新陳代謝速度減慢，補養不當會降低人體抗病能力，影響脾胃消化功能以及營養的吸收。

6. 「吹」字訣養腎體操

功效：增強腎陽經絡的氣血運行，延緩衰老。

小雪食療：

▼【健脾益腎粥】：益氣養血，健脾益腎。（按圖了解👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

▼【補腎五谷餅】：補腎益氣，防風寒，提高免疫力（按圖了解👇👇👇）

▼【薑棗紅糖飲】：補腎益氣，防風寒感冒，改善胃腸痛（按圖了解👇👇👇）

健福堂中醫診所廖慧君註冊中醫師（撰文者提供）

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