女性凍齡重點在於頭髮！權威醫師分享科研實證解決方法！

更年期是女性不得不面對的人生難關,其影響甚廣,令不少女士大感焦慮苦惱。特別是在女士們視如命根的頭髮方面,更有機會因為40歲後體質的改變,而演變成髮量減少的問題,看起來很顯老﹑沒精神,影響自信。要正確處理或及早預防脫髮問題,台灣權威醫師林靜芸就建議,從髮根開始滋養,令頭皮和頭髮保持健康狀態,而她保持年輕的秘密武器正是已經使用近20年的Plantur 39植物與咖啡因養髮精華液和洗髮露。



體質改變或是因老化而脫髮成因

提起「脫髮」二字,大部分人可能會率先聯想起男士脫髮,因為他們是從頭頂開始,或者是額頭兩側開始形成「M字額」,是日常眼見所及之處。相反,女士脫髮由於是從分界開始,屬日常較難注意到的位置,加上可能被髮型師建議更換分界,用頭髮遮蓋稀疏位置來解決,故往往發現到問題的時候,已經發展至一定的嚴重程度。每條頭髮由生長期開始在毛囊發育,到過渡期向上生長,再到休止期脫落,每天約有一百條健康的頭髮重新進入此週期。然而,處於生長期的頭髮容易受到不同因素影響,最終無法再次進入週期。

例如女士接近40歲後,毛囊便有機會因為體質改變而變得缺乏能量,難以再次進入生長期,繼以演變成頭髮變幼、過早脫落、頭皮變得明顯、以及髮線後移等情況。如果不及早預防此情況,甚至留意到問題仍不處理,女士們洗頭和吹頭髮時,便會見到滿地煩惱絲的嚇人畫面。

台灣權威醫師林靜芸保持年輕的秘密武器

脫髮問題應及時處理,如果可以的話,在問題出現之前做好預防則更為理想。台灣權威醫師林靜芸接受訪問時,提到不少女性前來諮詢想讓自己”看起來更年輕”,表示對更年期感到擔憂,故林醫師認為:「從髮根開始滋養,令頭皮和頭髮保持健康狀態才是上策。」她保持年輕的秘密武器,正是Plantur 39植物與咖啡因洗護髮系列產品,「因為產品含有咖啡因,能強化女士們的頭皮,讓頭髮不再脆弱和軟塌!」Plantur 39 蘊含的植物與咖啡因複合物經科學實證能激活髮根,減少脫髮*,有助改善三大頭髮老化問題:頭髮變細和過早掉落、髮頂分界變闊與額頭髮線往後以及頭皮明顯的情況。

凍齡必選養髮精華液 最完整的咖啡因系列產品

Plantur 39植物與咖啡因養髮精華液含有咖啡因成分與大自然的活性草本植物成分,能夠快速滲透頭皮及頭髮,並形成長效活性成分庫,長時間持續有效,特別是植物活性成分能夠保護頭皮。用家親身分享,實證產品效果顯著,如45歲的企業顧問郭香蘭表示,自己的頭髮線在40歲後開始明顯後移,「當我開始使用Plantur 39養髮精華液後,我持續記錄自己的變化,見到自己長出新的小頭髮時,真的十分開心!」另一位50歲的音樂老師謝君宜亦透露,自己曾因為頭髮變得脆弱和容易斷落而感到失落,「使用Plantur 39養髮精華液後,我梳頭髮時的斷髮有明顯減少!」

至於Plantur 39植物與咖啡因洗髮露則分為兩款,其中「染燙、受損髮質專用的植物咖啡因洗髮露」含有天然小麥萃取物和維他命原B5,能夠修護髮絲。添加角蛋白,加強染髮定色,髮色更持久;「細軟、脆弱髮質專用的植物咖啡因洗髮露」特別添加極低劑量的護髮成分,以協助維持豐盈飄逸的髮型。此外,Plantur 39亦推出植物與咖啡因棕色洗髮露和護髮素,專為有白髮困擾的女士而研發。

Plantur 39植物與咖啡因洗髮露有兩款,分別為染燙、受損髮質專用的植物咖啡因洗髮露」以及「細軟、脆弱髮質專用的植物咖啡因洗髮露」。

Plantur 39植物與咖啡因護髮素配合養髮精華液和洗髮露共同使用,將會有更好效果。

Plantur 39亦推出植物與咖啡因棕色洗髮露和護髮素,專為有白髮困擾的女士而研發。

由養髮精華液到洗髮露,再到護髮素,咖啡因權威Plantur 39為女性提供完整一系列的產品,全方位幫助用家處理和預防脫髮問題。如有興趣了解Plantur 39更多,請即瀏覽:https://bit.ly/3YKUne5

