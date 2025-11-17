女生「以貌取男」不膚淺極合理？研究揭女性愛帥哥符合演化生物學

社會大眾經常看到「多看美女可以長壽」、「多看帥哥能降低死亡率」等說法。台灣家庭醫學科醫師王姿允表示，這類說法主要來自於短暫的腦內啡分泌，帶來如同追劇或欣賞藝術品的愉悅感。



然而，外貌吸引力是否真的與健康存在直接關係？答案是肯定的，但這種關聯主要侷限於男性。

「以貌取人」不是膚淺 有科學根據

王姿允醫師舉醫學期刊《Nature Communications》於2012年2月發表的一篇研究文章〈Evidence for the stress-linked immunocompetence handicap hypothesis in humans〉為例說明，探討壓力、荷爾蒙、免疫力與外貌吸引力之間的關聯。該研究提供了人類身上支持「免疫能力障礙假說」的證據，並從實驗數據中揭示外貌與健康之間的生物學基礎。

研究納入了74位來自拉脫維亞的年輕男性，平均年齡約 23 歲。王姿允醫師指出，研究團隊測量了他們血液中的睪固酮、皮質醇，並觀察接種B型肝炎疫苗（一劑）後的抗體反應。同時，研究邀請94位女性，根據受試者的「標準化臉部照片」進行吸引力評分，並取平均值作為吸引力指標。

睪固酮濃度高 免疫力和吸引力更優

結果顯示，男性體內的睪固酮濃度越高，疫苗抗體的產生能力越強，臉部的吸引力評分也相對較高。王姿允醫師解釋，這表示睪固酮水平與免疫功能及外貌吸引力呈正相關。這也解釋了女性傾向被具備「睪固酮特徵」的男性吸引，例如明顯的下顎線條、立體的五官或結實的肌肉線條。

身體狀態良好 外貌與免疫反應更佳

王姿允醫師補充，免疫系統能否產生足夠抗體，與腸道菌相的健全程度及整體健康息息相關。以 COVID-19 疫情期間的觀察為例，肥胖或患有慢性病的患者更不容易產生抗體，這與本研究所揭示的機轉相符。也就是說，身體狀態良好的男性，往往在外貌與免疫反應上同時具有優勢。

研究還發現，在皮質醇濃度較低的男性身上，睪固酮與免疫反應及吸引力之間的正向關聯更為明顯。皮質醇通常被視為壓力荷爾蒙，因此能夠維持低皮質醇水平，代表其抗壓性更高。王姿允醫師表示，這意味著抗壓力強的男性更容易展現出健康的免疫系統與更高的外貌吸引力。

女性潛意識擇偶傾向 符合演化機制

女性在潛意識中，會傾向尋找免疫力強大且抗壓性高的伴侶，這也是為什麼明顯展現睪固酮特徵的男性更具吸引力。王姿允醫師指出，這種偏好並非膚淺的「以貌取人」，而是演化機制下對健康後代的潛在保障。外貌吸引力成為一種「健康訊號」，協助女性在配偶選擇上做出本能判斷。

在自然界，雄性生物的外貌特徵往往與健康程度直接相關。孔雀展開鮮豔羽毛，正是因為羽毛的色澤代表其良好的基因與健康狀態，進而增加求偶優勢。王姿允醫師提到，相較之下，雌性的生育能力與外貌關聯性較低，因此才有「病西施」這類形容，暗示美貌並不代表健康。

健康與吸引力成正比 產生雙向效益

王姿允醫師提醒，男性維持健康的身體狀態與抗壓能力，不僅有助於免疫力，還能間接影響外貌吸引力。女性的偏好並非單純追求「帥氣」，而是對健康基因的潛在選擇。因此，鍛鍊體能、控制壓力、保持健康飲食與規律作息，實際上都能提升整體的吸引力。

總結來看，外貌與健康確實存在一定的生物學連結，特別是在男性身上。女性會被具備健康訊號的男性外貌所吸引，是一種自然的演化結果。王姿允醫師表示，對男性而言，維持健康本身不僅能延長壽命，更能提升社交與情感上的競爭力。換句話說，看「鮮肉」固然能帶來短暫愉悅，但成為健康的「鮮肉」，則是延年益壽的真正關鍵。

