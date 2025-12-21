肥胖致男性荷爾蒙下降　不只影響性功能　3成年輕男高危這樣應對

肥胖，不只是帶來腰圍變粗的後遺症，對肥胖的男性來說，最覺得不好意思的可能是胸部竟然隆起！



專家表示，這些都是肥胖導致內分泌失衡的連鎖反應之一。想要逆轉形象，找回原來的自己，有幾件事一定要戒！

相關文章：中年肥胖未必與年齡有關 10個生活小習慣 暗地讓身體囤肉👇👇👇

+ 23

男性「女乳化」的元凶：脂肪含「芳香酶」驅動女性化

台北美兆健檢診所醫師林美秀指出，肥胖所引發的問題不只是血糖異常與代謝症候群，它還會進一步引發男性荷爾蒙睪固酮下降，甚至走入更大的健康惡性循環，絕對不是只影響性功能而已，它還牽動著男性的體能、自信、情緒穩定與抗壓能力。

男性睪固酮為什麼變少？林美秀說，脂肪本身會釋放發炎因子，抑制睪固酮分泌，更含有「芳香酶」，會把男性荷爾蒙轉化成女性荷爾蒙，導致像是「男性女乳症」這種令人困擾的副作用。

睪固酮下降形成健康惡性循環

林美秀表示，當男性荷爾蒙下降時，肌肉量會減少，讓脂肪更容易囤積，結果就形成了「越胖→荷爾蒙越低→代謝越差→更胖」的惡性循環。但是更嚴重的隱藏性惡性循環還在後面，列舉如下：

睪固酮一旦下降，不僅讓人精神不濟、體力下滑，連職場表現、生活效率與自信心也會逐漸崩盤。

情緒更容易陷入焦慮、憂鬱、不想活動，甚至失眠，最後靠暴飲暴食、熬夜來舒壓，結果胖得更厲害，讓荷爾蒙下降得更快！



近3成年輕男性血糖亮紅燈

根據美兆健康管理機構2015～2024年健檢數據分析出的台灣十年健康趨勢，發現肥胖不是中年人才有，已經提前到30歲以下男性。以下2項健康數據早已亮起紅燈：

過重肥胖：6成年輕人長年有過重肥胖問題，十年平均值甚至高達68.7%。

空腹血糖異常：過去十年間，30歲以下男性近30%空腹血糖過高。



林美秀強調，這些代謝異常，不只預告糖尿病、高血壓等慢性病風險可能提早來到，也悄悄影響著男性荷爾蒙的下降速度。越早出現代謝異常，睪固酮耗損就越早、越快。

相關文章：糖尿病｜長期高血糖損害記憶力？血糖失控增加罹患阿茲海默症風險👇👇👇

+ 9

男性荷爾蒙下降可逆轉嗎？

林美秀指出，男性荷爾蒙下降，是有機會可以逆轉的！特別是已有肥胖、代謝異常、疲勞、情緒低落者，務必從以下4方面改變習慣：

1. 改變飲食習慣

減少食用精緻澱粉與過度加工品，控制糖分攝取，並提早晚餐時間。

2. 增肌減脂運動

進行重量訓練、提升肌肉量，減少睪固酮轉化成女性荷爾蒙。

3. 規律作息

充足睡眠與減壓，有助荷爾蒙穩定。

4. 定期健檢

30歲起建議定期進行全身健康檢查，尤其也開始注意男性荷爾蒙檢測。

延伸閱讀：

營養不良恐讓男生奶變大！男生胸部大能改善嗎？男性女乳症惱人 2方法助消除

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

