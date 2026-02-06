冬天容易喘是氣道發炎　醫生：長者兒童注意　家中避免這3過敏原

很多氣喘患者平時症狀不明顯，卻在冬天反覆咳嗽、喘不過氣，往往誤以為只是天氣變化或小感冒。台灣胸腔暨重症醫學科黃軒醫師提醒，氣喘並非突然發作的疾病，而是長期氣道發炎，一到冬天更容易被誘發惡化。



氣喘不是突然發作，而是長期發炎「被冬天逼出來」

氣喘本質上是一種慢性氣道發炎疾病。全球約有超過3億名患者，而且人數仍持續增加。平時症狀可能不明顯，但到了冬天，多種環境因素同時出現，會讓原本就敏感的氣道承受更大的刺激，一不小心就跨過失控的臨界點。

冬天經常氣喘的原因和解決方法（01製圖）

+ 11

為什麼一到冬天特別容易喘？不只是因為冷

1. 冷空氣又乾又刺激

冷空氣吸入後，會直接刺激支氣管，導致平滑肌收縮、黏膜水腫、發炎反應加劇。研究發現，冷空氣會明顯提高氣道反應性，對氣喘患者來說，就像在已經發炎的氣道上「再加一把火」。

2. 冬季空氣污染更容易累積

霧霾、PM2.5、粉塵在冬天不易擴散，吸入後會刺激免疫系統、加重慢性發炎，進一步提高急性發作與住院風險。不是體力差，是肺部正在承受持續攻擊。

3. 感冒與流感是最強誘發因子

病毒感染會讓氣道發炎層層疊加，即使只是一次普通感冒，也可能引爆一次嚴重的氣喘發作，在兒童與長者身上尤其明顯。

4. 門窗緊閉，室內過敏原反而增加

冬天怕冷不通風，塵螨、霉菌等過敏原濃度上升，氣道長時間處在刺激環境中，自然更容易惡化。

冬季氣喘「實用防守術」，不是補，是避刺激

１. 出門先顧好呼吸道入口

口罩與圍巾不只是保暖，還能幫吸入空氣加溫、加濕、過濾污染物。空氣品質不佳時，能減少外出就盡量避免。

２. 把過敏原請出家門

（1）床單、枕套定期清洗

（2）減少地毯與絨毛製品

（3）加濕器可用，但需每天清洗避免霉菌滋生

３. 飲食清淡，減少氣道刺激

飲食不需迷信補品，原則是溫和、不刺激、不增加痰液黏稠度。像山藥、銀耳、百合等食材，共同點是不刺激氣道，也不加重發炎反應。

用藥觀念是關鍵：不是「有喘才用」

這是最多人誤踩的地雷。黃軒提醒，氣喘是一種長期慢性發炎：

1. 控制型藥物：需要每天規律使用

2. 急救型藥物：發作時使用，務必隨身攜帶

3. 切勿自行停藥、減量或只在症狀出現時才用藥



研究顯示，規律使用吸入型類固醇，可明顯降低冬季急性發作與住院風險。

適度活動，反而能讓氣道更穩定

不是劇烈運動，而是溫和、規律的活動，例如：室內快走、太極、伸展運動。適量活動有助於改善肺活量與氣道穩定度，反而能降低喘的頻率。

氣喘，常常從童年就開始

多數氣喘在5歲前發病，若控制不佳，可能一路反覆到成年。兒童氣喘防治不只靠藥物，情緒、壓力與居家環境同樣重要。

家中應盡量避免：

1. 地毯

2. 香氛、殺蟲劑

3. 寵物毛屑刺激



兩個常見、卻很危險的迷思

1. 感冒了，多吃抗生素就好

多數氣喘惡化與病毒與發炎有關，抗生素並不能解決問題。

2. 發作再處理就好

長期未控制，可能造成氣道重塑、肺功能下降，甚至增加氣胸、慢性肺病與肺心病風險。

相關文章：鼻塞｜喉痛鼻涕黃鼻竇炎或過敏性鼻炎？症狀成因4差異1按面頰就知

+ 8

延伸閱讀：

熱炒店減肥怎麼吃？營養師揭 5 大瘦身攻略！這樣點吃不胖

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

