冬天喉嚨有異物感但咳不出痰　中醫稱「梅核氣」　教這4茶飲緩解

在冬天，許多人的喉嚨出現像是有異物梗阻的不暢感，想要咳卻咳不出，想吞也吞不下的症狀。看醫生後，喉嚨不紅不痛，吃飯喝水一如正常，讓人好疑惑。中醫師說，這就是中醫所稱的「梅核氣」。



《金匱要略》稱梅核氣為「咽中如有炙臠」，描述得維妙維肖，就像喉嚨卡了塊烤肉般，氣機不暢的卡痰感，想用清喉嚨或大力咳嗽把痰咳出，但實際上，喉嚨裡的痰並不多，甚至沒痰，咳久了反而聲音沙啞。

台灣初鳴堂中醫診所醫師徐瑋憶表示，包括工作需要常說話的老師、配音員、播報員、業務員等。可能漸進式發作，早上或晚上刷牙時可能有反胃嘔吐反射；平時個性較緊繃、有時間壓力、三餐不定且吃飯時間短，都是好發族群。

應先排除吞嚥食物困難、嘔吐、發燒等症狀，以及咽喉部病變、神經肌肉等疾病，如食道咽喉狹窄、甲狀腺疾病、巴金森氏症、中風等腦血管疾病、糖尿病、重症肌無力、硬皮症、放化療。她分析，梅核氣可能有以下幾種原因：

慢性咽喉炎

症狀：喉嚨異物感、卡卡感，想藉由清喉嚨及咳嗽將異物咳出卻咳不出；喉嚨乾癢、聲音沙啞；吞嚥或躺下時咳嗽會加重，刷牙時可能會作嘔、反胃想吐。

茶飲：百合枸杞茶。百合、枸杞適量，500cc熱水沖泡後飲用。

穴位：列缺穴、合谷穴、尺澤穴、曲池穴。

注意：喉嚨卡時喝溫水，千萬別用力咳嗽、清痰。



慢性鼻過敏

症狀：咽喉卡感，同時有鼻塞、噴嚏、鼻涕透明或鼻水倒流、咳嗽，躺下時因鼻水倒流而喉嚨癢加重咳嗽，可能出現耳悶。

茶飲：沙參玉竹茶。沙參、玉竹各5克，500cc熱水沖泡後飲用

穴位：百會穴、迎香穴、上星穴、合谷穴。

TIPS：要注意頸部、頭部的保暖，多做有氧運動，以促進血液循環。



胃酸逆流

症狀：有一半的人會出現咽喉胃酸感，另一半的人則出現咳嗽。咽喉乾卡感，尤其是飯後或飯前會加重，以及清晨起床時明顯。

茶飲：紫蘇葉薑茶。紫蘇5克、薑片3片，500cc熱水沖泡後飲用。

穴位：內關穴、豐隆穴、神庭穴、中脘穴。

TIPS：少吃辛辣炸烤、加工食物、香脆零食，戒掉煙酒，適量咖啡及茶。建議剛吃飽不要馬上坐下，可走路散步促消化。



情緒緊繃

症狀：緊張時會覺得喉嚨卡緊。常見於高壓生活、運動量少，情志鬱結，肝氣夾痰者。

茶飲：玫瑰花茶。選擇經檢驗過的玫瑰花5朵，沖泡75〜80度的熱水300cc，浸泡5〜10分鐘可飲用。

穴位：百會穴、風池穴、膻中穴、內關穴、陽陵泉穴、太衝穴、公孫穴。

TIPS：可透過運動、冥想、八段錦等紓壓，並建立社交支持，多曬太陽，走向戶外，培養興趣等；也可用柑橘類精油來紓壓，如檸檬、青檸、甜橙、葡萄柚、柑橘、佛手柑。



