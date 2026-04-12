心梗｜35歲男胸痛硬撐去世　心梗不只會胸痛　5日常習慣護心血管

春節假期，本是闔家團圓、笑語歡騰的時光，但同時也是心血管壓力較大的時刻。早前，一位35歲男子在旅途中胸痛沒在意，最終心梗搶救無效離世，為所有人敲響了警鐘。



他曾多次感到胸悶、胸痛，卻一次次告訴自己：「沒事，可能就是累了」「扛一扛就過去了」。直到倒下那一刻，才讓人痛心地明白——有些忽視，真的會要命。

5個心梗「非典型症狀」👇👇👇

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胸痛扛了幾天不幸離世 這2個「致命雷區」他全踩中了

據湖北日報報道，2026年春節期間，這名35歲的男子跨省旅遊期間多次出現胸悶、胸痛，以為是旅途勞累，一直沒當回事。

2月23日他遊玩至武漢時，胸痛持續加重，才前往醫院就診。確診時已是急性心梗，雖緊急手術，但因延誤太久，心肌大面積壞死，最終不幸離世。

湖北武漢大學中南醫院急救中心主任醫師夏劍坦言，春節假期急診中，心腦血管疾病患者明顯增多，尤其是心血管問題最為常見。氣温波動、作息紊亂、飲食不當，正是一些年輕人突發心血管疾病的「隱形推手」。①

可惜，人生沒有如果。回顧整個過程，不難發現，他踩中了兩個「致命雷區」：

錯誤一：錯把心梗信號當成「假期勞累」

很多人對心梗的印象仍停留在「劇烈胸痛、大汗淋漓」的典型症狀上。然而，心梗的臨牀表現千變萬化，堪稱「偽裝高手」。有人因牙疼去拔牙，有人因胃痛掛了消化科，最後卻被確診為心梗。

有些「非典型症狀」——如咽喉發緊、上腹不適、左肩痠痛、莫名疲勞——往往被當作普通小毛病，恰恰是這些忽視，成為延誤救治的「隱形陷阱」。②

錯誤二：錯過心梗搶救的「黃金120分鐘」

心梗搶救，拼的是時間。發病後的前120分鐘，是「打開」血管、救活心肌的最佳時機。及時救治不僅能有效開通堵塞血管，恢復心肌供血，還能大幅降低後遺症和死亡風險。每一分鐘的猶豫，都可能意味着不可逆轉的損傷。

可惜，太多人在這個時間裏選擇「等等看」「躺一會兒」「吃點藥」「試圖扛一扛」……等來的，往往是無法挽回的結局。

因此，一旦身體出現疑似症狀，應高度警惕並儘快就醫。不要等待，不要拖延。③

警惕！這些心梗「偽裝症狀」更致命

心梗不一定只表現為胸痛，尤其是以下幾種「非典型症狀」，更容易被忽視、更容易致命：

1. 胃腸道症狀——胃不舒服，吃了胃藥也沒用

莫名噁心嘔吐：沒有吃不乾淨的東西，卻突然噁心嘔吐，甚至伴隨大汗淋漓；

上腹痛、燒心感：感覺像「胃痛」或「胃酸過多」，但吃胃藥無法緩解；

腹脹、消化不良：尤其是活動後加重，休息後稍緩解。

2. 咽喉部症狀——嗓子發緊，像被人掐住脖子

喉嚨發緊：像被人掐住脖子的緊縮感、疼痛，吞嚥時加重；

咽部燒灼感：像喝了開水般的灼熱感；

牙痛、下頜痛：無明顯牙病卻突發單側牙痛，且疼痛無法通過吃藥緩解，疼痛與體力活動、情緒激動相關，活動時加重。

3. 肩背手臂痛——肩膀手臂痠痛，不是關節痛

左肩、左臂痠痛：不是關節痛，而是深部肌肉的酸脹痛；

後背肩胛區疼痛：尤其是女性常見；

手指麻木、刺痛：小指和無名指尤為明顯。

4. 神經系統症狀——突然很疲勞，休息也沒用

突然極度疲勞：出現不明原因的乏力、嗜睡，甚至走路都覺得累，休息後也無法緩解，老年人尤為常見；

頭暈、意識模糊：心梗發作時可能伴隨心律失常，導致腦部供血不足，出現突發頭暈、視力模糊，甚至暈厥。

5. 其他的症狀——出冷汗、心慌、莫名焦慮

莫名焦慮：無明顯誘因突然感到極度焦慮、恐懼感，感覺「大難臨頭」，類似「瀕死感」，但無明顯疼痛；

全身冷汗：皮膚濕冷，冷汗淋漓；

咳嗽、氣喘：突發呼吸困難、胸悶氣短，活動及平卧後加重，無胸痛，嚴重時端坐呼吸，易被誤診為哮喘、心衰。②

所有心梗都是「蓄謀已久」 預防從這5個習慣開始

年輕從來不是「免死金牌」。心梗的發生，也從來不是「突然」，而是「蓄謀已久」。預防可以從這5個習慣開始：

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1. 規律作息——留給心臟「修復時間」

每天保證7~8小時高質量睡眠，固定入睡和起牀時間，避免長期熬夜；若偶爾熬夜，第二天也不要過度補覺，可通過短時午休（20~30分鐘）調整，讓心血管系統保持穩定節律。

2. 健康飲食——不給心血管「添堵」

減少高油、高鹽、高糖食物攝入，三餐定時定量，避免暴飲暴食；每天保證蔬菜（300~500克）、水果（200~350克）、全穀物（50~150克）和優質蛋白（魚、蛋、豆製品）的攝入，遠離奶茶、油炸食品等「垃圾食品」。

3. 規律運動——提升心臟「耐受力」

每周至少進行150分鐘中等強度有氧運動，比如快走、慢跑、游泳、騎自行車等，每次運動30分鐘以上；運動能改善代謝、控制體重，還能提升心血管功能儲備，讓心臟應對負荷的能力更強。

4. 戒煙限酒——不給心血管「埋雷」

徹底戒煙，避免二手煙傷害。飲酒要限量，男性每天酒精攝入量不超過25克，女性不超過15克。

5. 定期體檢——排查未知的「風險」

每年至少做1次體檢，重點關注血壓、血脂、血糖指標，若出現不明原因的胸悶、心悸、疲勞乏力，一定要及時就醫，別忽視心臟的「預警信號」。④

相關文章：心絞痛、心肌梗塞有何分別？一文看清症狀、治療方法👇👇👇

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本文綜合自：

①2026-02-23湖北日報《男子游玩時突發胸痛離世！一開始還以為是累了，這種病節假日高發！》

②2025-11-10廣州中醫藥大學一附院《警惕！心梗不只是胸口疼，這些「偽裝症狀」更危險》

③2025-11-20中國疾控中心《這些地方疼，很可能是心梗前兆！記住要點能救命！》

④2025-12-15山西省中醫院《醫生：年輕人心梗激增，3 個「作息飲食雷區」別踩，4 個習慣護心保命！》



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