長期緊張會變成焦慮症　中醫解析5種焦慮體質　按6穴位安神助放鬆

緊張是一種正常情緒，通常出現在面對即將發生、具體可預期的事件時，例如上台表現、面試或約會，是身體的直接反應；而焦慮則多半沒有明確對象，來自對未來各種可能結果的反覆聯想與過度思考，例如工作、健康、家人或意外情境。



台灣初鳴堂中醫診所徐瑋憶中醫師分析，適度的緊張能幫助提前思考與準備，使人維持警覺狀態，有助於解決問題，屬於人體自然的保護機制。

長期緊張會演變成焦慮 身心都受影響

當緊張過度或長期存在，容易演變為焦慮狀態，表現為過度擔心未知、逃避、害怕失敗、心神不寧等。若發生在兒童身上，可能出現哭泣、生氣、緊抓父母雙手等反應。

慢性的緊張與焦慮，在身體層面其實是一連串與內分泌相關的化學反應，主要與壓力荷爾蒙——皮質醇（Cortisol）與腎上腺素（Adrenaline）的分泌有關。短期升高能讓身體進入「戰或逃」狀態，使心跳加速、血壓升高、瞳孔放大，以因應危險；但若長期失衡，不僅容易引發焦慮、失眠，也會進一步抑制免疫功能，使身體更容易生病。因此，身心狀態會彼此影響，必要時應就醫評估，並先釐清是否合併其他慢性疾病。

緊張焦慮也可能來自其他疾病

徐瑋憶中醫師提醒，出現緊張、焦慮症狀時，也需留意是否與其他疾病相關，例如：

甲狀腺機能亢進：手抖、心悸、心跳快

心臟疾病：喘、胸悶

肺部疾病：胸悶、呼吸困難

神經科疾病：癲癇

身心科相關疾病：廣泛性焦慮症、恐慌症、特定性焦慮症、強迫症、創傷後壓力症候群



中醫如何看緊張焦慮？

中醫將緊張焦慮歸類為「善驚」，指的是容易受驚嚇，或經常無故感到驚慌、內心不安且難以控制的狀態。此類情況以虛證為本、實證為標，需與單純心悸加以區分，辨證後再進行調理。

常見緊張焦慮的中醫體質分類

1. 心膽氣虛

症狀：

氣短乏力、說話聲音低微、膽怯、優柔寡斷、坐立不安、心慌易驚、睡眠少夢多、自汗、面色偏白、體型瘦弱。

中藥調理方向：

益氣養心、化痰溫膽，常用四君子湯合溫膽湯，或桂枝龍骨牡蠣湯、安神定志丸。

2. 心腎陰血虛

症狀：

失眠、長期熬夜或輪大夜班，潮熱盜汗、心煩、手足心熱、夜間口渴、遇事易驚，面色無華、指甲蒼白。

中藥調理方向：

滋陰養血、安神寧心，常用天王補心丹、孔聖枕中丹。

3. 肝鬱血虛

症狀：

情緒影響食慾、胸脅脹滿、心情鬱悶、煩躁易怒、遇事易驚，面色與指甲偏白，女性常見月經不調。

中藥調理方向：

丹梔逍遙散加合歡皮、百合、鬱金。

4. 心火亢盛

症狀：

面紅目赤、煩躁易驚、口舌生瘡、口渴偏好冷飲，甚至自言自語或自笑。

中藥調理方向：

導赤散加柏子仁。

5. 痰火擾心

症狀：

個性急躁、話多、心煩意亂、坐立不安，甚至出現狂躁，合併頭昏頭痛、夜間易驚、口乾口苦，多見體型壯胖者。

中藥調理方向：

黃連溫膽湯加龍骨、牡蠣、石決明。

安神穴位 幫助放鬆身心

徐瑋憶中醫師分享，日常可透過穴位按壓輔助安神：

1. 百會

頭頂正中央，可先找到兩耳最高點，往上連成一條線的正中間；可助平肝熄風、安神醒腦。

2. 印堂

兩邊眉毛中間的凹陷處，也就是常說的眉心；可助舒緩緊張、穩定情緒。

3. 膻中

胸口正中央，約在兩邊乳頭連線中點；可助寬胸理氣、緩解煩悶。

4. 內關

手腕內側，從手掌往手臂方向量約三指寬位置，於兩條明顯筋之間；可助寧心安神、止嘔寬胸。

5. 足三里

膝蓋外側下方，約四指併攏的寬度處，按壓時有微痠感的位置；可助調理脾胃、增強體力。

6. 太谿

腳內側腳踝後方的凹陷處，摸得到腳踝骨後面的小凹槽；可助益腎、降虛火。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

