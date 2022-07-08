糖尿病｜瘦人不會患糖尿？患者須完全戒甜食？拆解糖尿病5大迷思

糖尿病是本港一個非常常見的都市慢性病，不過，坊間對糖尿病卻存有不少誤解，例如以為身型瘦削就必定與糖尿病無緣，但真相是否如此？本文將一一拆解！



糖尿病患者必須時刻檢查自己的血糖水平。(Shutterstock)

據本港衞生署資料顯示，糖尿病位居本港最常見的致命疾病中居第10位，2020年因糖尿病而死亡的登記死亡人數有586人，佔當年的總登記死亡人數的1.2%。按每十萬標準人口計算的年齡標準化死亡率，男性為4.1，女性為2.6。

1. 糖尿病患者就必須戒掉所有甜食？

糖尿病患者並非不能吃甜食，而是要進食有法，避免導致血糖驟升。當中，不少水果也含有糖份，但這不意味着患者不能吃水果。

事實上，他們可挑選低升糖指數的水果，例如番石榴、番茄等進食，不過別覺得低升糖指數低，含糖量也低，就不控制份量了。無論是含糖量高或低的水果，只要吃下的碳水化合物含量相同，影響都是一樣的。

以下各分量的水果，皆約含15克的碳水化合物：

．1/2 中型香蕉

．3/4 杯藍莓

．1又1/4 杯士多啤梨

．1杯切塊的哈密瓜

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2. 不吃甜食和碳水化合物，就可不用吃藥控制病情？

吃藥的目的是為了矯正血糖代謝的異常，改善胰島素的功能，是幫手不是敵人。不過就算有用藥，糖尿病患者也應該要注意飲食，控制血糖。

糖尿病患者控制血糖的原則就是「固定時間吃、吃固定的量」，暴飲暴食或飲食不均衡都會造成血壓波動。

若是仍屬於糖尿病前期的患者，才有可能透過從生活、飲食、運動等各方面，養成良好的習慣來避免惡化。若已經確診糖尿病，想要只藉由不吃甜食或是澱粉類食物來控制糖尿病，是不可行的。

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3. 身型瘦削的人士不會罹患糖尿病？

其實體重與糖尿病沒絕對關係，當中由於第一型糖尿病大多因遺傳所導致，所以與患者的身型根無關係不大。

至於第二型糖尿病與肥胖雖然的確與肥胖存有關係，但事實上只要飲食習慣不正確仍然有患上第二型糖尿病的風險。

事實上，美國西北大學（Northwestern University）預防醫學教授Mercedes Carnethon就曾表示，罹患第二型糖尿病的患者中，有1/8的人體重正常，體態標準卻罹患糖尿病的患者，通常和基因和生活方式有關。

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4. 糖尿病患如已用藥治療，最終只會走向洗腎的結局？

多數需要洗腎的糖尿病患者，反而都是因為沒遵照醫囑服藥，長期血糖控制不佳，最後需要施打胰島素治療。而到這個情況通常腎臟都已經出現不可逆轉的損傷，進而需要洗腎。

事實上，長期穩定服藥有預防或減緩腎病變的效果，醫生也一定會定期追蹤患者的腎功能，並依此調整藥量。重要的是，患者需要養成好的生活和用藥習慣來控制腎病變的發展，從控制血糖、定期驗尿，並且嚴格管理血壓和血糖，就能減緩糖尿病腎病變的惡化與發展速度。

5. 增加胰島素用量代表糖尿病病情轉差？

通常病患會需要增加胰島素用的情況有兩種，一種原因是患者有胰島素阻抗的情況，也就是對胰島素的反應不敏感，因此需要增加用量；一種是因為體重增加，並非是因為糖尿病惡化。

因為胰島素本身會促使脂肪合成，所以使用胰島素的患者會隨著使用時間漸漸增胖。然而，身體的脂肪愈多，胰島素阻抗卻可能會愈嚴重。據研究，內臟脂肪組織增加會增加胰島素阻抗的機率，所以原來胰島素劑量就會更不夠了，需要注射的胰島素又會增加。

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