F1極速求生｜Netflix神作第3季即將面世　誰是主角　誰又被遺忘？

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-03-18 12:16

Netflix製作的F1（一級方程式賽車）紀錄片《Formula 1: Drive to Survive（港譯《Formula 1：極速求生》）》本周五（19日）就會推出第3季，以共10集的大作回顧瘋狂的2020年賽季。 一眾已先睹為快的外地媒體，在「封口令」屆滿後紛紛公開看後感，大部份盛讚今季是「最精彩一季」，並點出當中最精彩的集數，但亦有一些重要故事未被記載。

《Drive to Survive》（簡稱《DTS》）自推出以來大獲好評，車手的人性化故事、戲劇性的敍事手法及鏡頭運用，幫F1吸引大量新車迷「入坑」，即使不懂賽車運動也會投入其中。

雖然《DTS》第3季今周五才正式推出，但多間外地賽車媒體，包括F1官方網站、Racefans.net、WTF1都已率先看完，並簡介了新一季故事，亦點評他們認為最精彩的部份。令人無奈的是，其中一個最受關注的故事未被載入今季《DTS》。

以下會以盡量不「劇透」《DTS》獨有情節的方式，只綜合媒體評論簡介部份重點內容。

Netflix早前發布了《極速求生》第3季的預告片，新一季共10集在3月19日推出。（Netflix）

由於疫情關係，《DTS》製作公司Box To Box的攝製隊不能再如以往般自由行動，必需事先協調進入車隊「隔離泡泡」，拍攝範圍和攝製隊人數大大受限，Racefans指今季少了車庫裏的閒話家常，但對貼身追訪的對象挖得很深。

從傳媒報道，大約可以得知Netflix在哪一站拍攝了哪支車隊：

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早段劇情集中在兩大勁旅平治與紅牛場內場外爭逐，包括對平治DAS（Dual Axis Steering，雙軸轉向系統）的爭議，紅牛車隊主席漢拿（Christian Horner）將與平治的禾夫（Toto Wolff）大打口水戰。

焦點再移到平治二號車手保達斯（Valtteri Bottas），碰巧Netflix拍攝的俄羅斯站正是這名芬蘭車手上季勝出兩站中的其中一站，他賽後在Team Radio「爆粗」反擊批評者也是經典。Netflix跟隨保達斯到家鄕拍攝他的另一面，媒體Racefans指，他會有一些出人意表、卻未必人人懂得欣賞的畫面。

保達斯其貌不揚、也總是輸給咸美頓，Netflix又會發挖出他怎樣的另一面？（Netflix預告截圖）

至於法拉利的一集，據說相當Juicy，「馬王」在2019年的作弊引擎醜聞後，上季演出如何災難、尤其在Netflix拍攝的意大利站發生什麼事，車迷心中有數。

故事將圍繞法拉利的沉淪和與華迪爾的恩怨，報道指這位四屆冠軍尋找「下家」期間，有一段他與舊東家紅牛主席漢拿的精彩對話。傳媒報道指，華迪爾與法拉利在這一集中，一方保住英雄形象，一方卻被營造成奸角。

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華迪爾（左）從紅衣換上綠衫，轉投前名Racing Point、2021年重新包裝的Aston Martin車隊，夥拍「太子爺」史杜爾。 （Getty Images）

2020賽季車手市場流動極多，Netflix也不忘收錄另外兩宗互有關連的「轉會」故事——麥拿侖的西班牙車手辛斯季前宣布2021年轉投法拉利；澳洲車手列卡度則會接替其席位，離開雷諾車隊（今季改名Alpine）。儘管辛斯與麥拿侖及隊友諾里斯似乎關係極佳，但在Netflix鏡頭下事情並非如此；列卡度離隊也令雷諾時任總監Cyril Abiteboul暴跳如雷，直指他破壞車隊成為爭標份子的計劃。

Racing Point（現名Aston Martin）將成為第一集的重心，這支前身為印度力量的車隊去年被指「抄功課」，複製了平治2019年的W10戰車，也被嘲為「粉紅平治」，《DTS》也會探討這個爭議，有指車隊老闆老史度爾（Lawrence Stroll）被塑造成大奸角。

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焦點車手故事：兩個法國人的重生、紅牛席位爭奪戰

今季《DTS》除了用不少篇幅去說保達斯的故事，亦給予兩個法國車手加斯利和哥桑大量戲份。

2020年效力「金牛」艾法托利車隊（AlphaTauri）的加斯利（Pierre Gasly），在《DTS》第2季已佔頗重戲份，他在2019年獲提拔到紅牛車隊僅半季就被「降班」，回歸紅牛二隊後首戰，又有摯友Anthoine Hubert在同場的F2賽事戰死，谷底之際，竟又首次登上頒獎台。

未料他的「過山車人生」未結束，Netflix當然不放過——第3季，加斯利將獨佔一集，據說將「毫無保留地」說出被紅牛降班的感受，WTF1聲言是「最精彩、最令人滿足的一集」，Racefans亦稱車迷即使已知道整個故事，反而會「更加享受」。

加斯利谷底重生的故事，繼續成為《極速求生》的焦點。（Getty Images）

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另一成為主角的法國車手，自然是「奇蹟之男」哥桑（Romain Grosjean），2020年薩基爾站，其戰車撞攔後爆炸，他由熊熊烈火中死裏逃生，成為整季最令人恐懼、深刻又感動的事件，對於《Drive to Survive》而言更是點出「求生」這主題。

除了預告片事先張揚、哥桑與妻子Marion受訪的溫馨鏡頭，Netflix亦花了不少功夫在他的不幸事件之上，據說短短數十秒的意外，在片中變得更加戲劇化，「但相信反應會很兩極」，WTF1如此評價。

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《極速求生》第3季預告片中，可見哥桑與太太Marion一同受訪的有趣鏡頭。（Netflix預告截圖）

哥桑的恐怖意外：

+ 5 + 5 + 5

F1席位競爭的殘酷再獲載入《DTS》，2020年下半季，話題圍繞紅牛車隊二號車手位置，泰裔車手艾邦（Alex Albon）坐在這位置卻交不出表現，紅牛努力保住他卻不得不面對現實；另邊廂，墨西哥車手佩雷斯（Sergio Perez）效忠7年的Racing Point決定與他解約，換上離開法拉利的四屆世界冠軍華迪爾。

對佩雷斯而言，艾邦的席位是他留在F1的唯一選擇，艾邦想爭取表現卻愈感絕望，兩個車手，為一個席位死鬥。Racefans指Netflix未有給予兩人太多篇幅，但WTF1透露Netflix對艾邦的處理頗為無情，「艾邦本人大概不會看」，而佩雷斯「出場最多才贏分站」的故事則甚為感人。

F1的殘酷「爭櫈仔」遊戲：

佩雷斯宣布離開Racing Point 華迪爾轉營夥拍史杜爾

紅牛最艱難的決定 佩雷斯以實力贏信任 來年取代艾邦

新一季，艾邦（左）仍在紅牛卻退位做後備車手，他的席位被佩雷斯（右）取代。（Getty Images）

沒在《DTS 3》出現的重要事件

2020賽季太精彩，但《DTS》只得10集，無法拍出所有故事。其中一大遺憾是未有記錄佐治羅素（George Russell）出任平治「替工」，賽季尾聲，咸美頓確診新冠肺炎，要由平治青訓車手、威廉士車隊新星羅素頂替出戰薩基爾站。

羅素勉強擠進比他矮半個頭的咸美頓的座駕，仍然跑得比保達斯更好、甚至幾乎奪冠，直至末段車隊災難性出錯，加上爆軚意外，才將冠軍拱手讓予佩雷斯，但已足夠令「人與車哪個更重要」、「咸美頓沒了火星車還能贏嗎？」等爭論更白熱化。

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佐治羅素暫代咸美頓、和平治百年一遇的犯錯，都未入載入新一季《極速求生》。（Getty Images）

另一曾任「替工」的車手侯根保，先後跳進Racing Point戰車代替確診的史杜爾和佩雷斯，交出好成績成為一時佳話，但《DTS》同樣未有提及，估計是因為疫情下的拍攝限制令Netflix無法記錄有關故事，而羅素的故事則在賽季末段發生，Netflix或許已沒有足夠篇幅再提。

佐治羅素和侯根保的替工故事：

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侯根保隨傳隨到頂替肚痛史杜爾 包尾起步竟完成不可能任務

侯根保奔波的一天 代佩雷斯戰英國站 力爭童話式登頒獎台

2020年失去席位的侯根保，以Racing Point後備車手身份英雄式回歸，交出亮麗表現，卻還是未能終結「F1出場次數最多而沒有上過頒獎台（179場）」的尷尬紀錄，2021年也未能獲得正式席位。（Getty Images）

另外，歷史悠久的威廉士車隊近年陷入財困，終在上個賽季賣盤予一家美國私人投資公司，威廉士家族——創辦人Frank Williams及其出任車隊副主席的女兒Claire Williams，在意大利站後，正式離開擁有了43年的車隊，也離開F1。

諷刺的是，Claire Williams在《DTS 2》曾稱，威廉士家族在可見未來「不會離開F1」，來到《DTS》第3季這承諾已守不住，歷史性時刻卻未獲太多鏡頭。

不會出現在《DTS》第3季的威廉士車隊易手故事：

威廉士結束43年家族經營 美國財團入主以原名續戰F1

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