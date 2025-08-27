中國女排世錦賽兩連勝提早晉級　李盈瑩驚喜復出　想入前四遇大山

泰國上演的女排世錦賽，分組賽已進入最後階段，最後一輪未打完，但已決出16強全部球隊。各大熱門球隊均順利晉級，身處F組的中國女排兩連勝之後，亦已提早晉級淘汰賽，但最後一輪面對多明尼加共和國仍要全力應戰，以免16強便要硬撼世界排名第二的巴西隊。

李盈瑩驚喜趕及復出，但這位主攻手暫時看來狀態平平，兩戰皆在首局後退下戰線，而中國女排想晉身準決賽，難度相當高。



李盈瑩及時復出為中國女排出戰世錦賽。（新華社）

中國女排2025世錦賽14人名單

主攻：吳夢潔、莊宇珊、唐欣、李盈瑩

副攻：王媛媛、萬梓玥、陳厚羽、高意

接應：龔翔宇(隊長)、楊舒茗

二傳：殷小嵐、張籽萱

自由人：倪非凡、王夢潔



世錦賽泰國開鑼32隊爭霸 李盈瑩復出狀態平平

今屆女排世錦賽8月22日至9月7日期間在泰國4個城市舉行，32支球隊會分成8組作賽，每組4隊，小組頭兩名可晉級16強淘汰賽。中國身處F組，同組對手有多明尼加共和國、哥倫比亞及墨西哥，實力上只有多明尼加與中國較接近。首仗對墨西哥、次仗對哥倫比亞，中國女排均順利以局數3：1勝出。

李盈瑩今年因傷未隨中國隊參加世界女排聯賽（VNL），早前一度傳出為世錦賽集訓期間退隊，疑無緣世錦賽，惟她最後身在隊中，證明傳言並不真確。可是她在頭兩場分組賽，僅在首局出場便未再上陣，而且兩場都只得1分，狀態與全盛期相去甚遠，回勇料尚需一些時間。

隊長龔翔宇領中國女排世錦賽兩連勝，提早晉級16強。（新華社）

中國女排14人名單延續VNL青春班底

李盈瑩缺態之下，中國女排得分重責繼續落入兩位今年在VNL表現突出的大槌手吳夢潔及莊宇珊身上，另一主攻唐欣，隊長龔翔宇在頭兩仗亦獲得不少分數。

趙勇教練選出的今屆世錦賽14人名單，繼續以幾位經驗戰將帶領一班小將：李盈瑩以外的3個主攻吳夢潔、莊宇珊、唐欣都是剛剛20出頭；剛滿17歲的張籽萱繼任二傳正選；副攻兩新人萬梓玥、陳厚羽，協助王媛媛，餘下一席意外重召25歲的高意，前隊長袁心玥再度落選；接應有隊長龔翔宇，加上亦是剛滿17歲的楊舒茗；自由人是唯一沒用新人的位置，仍是用上王夢潔、倪非凡。

唐欣（圖左）、莊宇珊（圖右／2號）均是中國女排得分好手。（新華社）

分組最後一仗對多明尼加必須爭勝 否則16強硬撼巴西

中國女排在世錦賽分組賽兩戰兩勝，已提早晉身16強，不過如想再進一步，餘下一戰對多明尼加亦不能放軟手腳。由於上屆亞軍巴西在C組3連勝，16強對手正是中國隊身處的F組次名球隊，換言之，中國隊在分組最後一戰對同樣兩連勝的多明尼加必須贏波，才可避免16強硬撼巴西。

然而中國女排今屆淘汰賽前路艱辛，就算小組首名晉級，並在16強擊敗C組次名的法國隊，8強還是極大機會遇上巴西。想入4強必須先擊敗這支南美勁旅，即使能爆冷過關，準決賽對手很可能是「世一」球隊意大利。

土耳其球員古妮絲。（Getty Images）

2025女排世錦賽16強球隊：

荷蘭（A組首名）、泰國（A組次名）

意大利（B組首名）、比利時（B組次名）

巴西（C組首名）、法國（C組次名）

美國（D組首名）、斯洛伐克（D組次名）

土耳其（E組首名）、加拿大（E組次名）

中國、多明尼加共和國（F組首或次名）

波蘭、德國（G組首或次名）

塞爾維亞、日本（H組首或次名）

