游泳︱何詩蓓瑞士掃4金　香港飛魚2025年小休復出完滿收官

何詩蓓（Siobhán Haughey）去年巴黎奧運為香港贏得兩面銅牌，這位世界頂級泳將兩屆奧運累積2銀2銅，創下港將奧運獎牌紀錄，去年12月戰畢短池世錦賽後，她曾休戰4個月，期間甚至考慮是否退役，經過一番思想掙扎，終決定繼續運動員生涯。

她今年4月出戰香港長池計時賽首度復出賽場，5月開始重返國際賽場，遠赴各地出戰各項游泳賽事。縱因背傷錯過長池世錦賽，11月首度參加全運會豪取2金2銅，亦首度參加維港泳，繼而再到日本參賽，她剛剛出戰瑞士公開賽再奪4面金牌，為2025年寫上圓滿句號。



游泳︱何詩蓓。（Getty Images）

何詩蓓曾休戰4個月 曾懷疑「是否已不熱愛游泳，甚至應該退役」

28歲的何詩蓓，艱辛訓練奔波比賽多年，去年12月短池世錦賽在200米自由泳達成三連霸創舉後，給自己放一個悠長假期。泳手生涯首次完全放下游泳，獲得更多與家人相處的時間，休假初期毫不想念游泳，令她一度懷疑自己「是否已不熱愛游泳，甚至應該退役」。

可是日子久了，她開始覺得無聊，「放假每天無所事事，只會想今天要做點什麼，沒有了運動員要為一件事努力訓練的推動力，所以有點心急想再游水，很開心自己有這種感覺。」最終Siobhán相隔4個月後重返賽場。

何詩蓓首戰全運光芒四射。（全運會）

復出狂掃獎牌 首戰全運光芒四射

何詩蓓今年4月出戰香港長池計時賽，正式宣告復出賽場，並由5月開始重返國際賽場，遠赴各地出戰各項游泳賽事，一如以往，每次參賽均獲得獎牌。較為可惜的是，她受背傷影響，未有出戰7月在新加坡舉行的長池世錦賽。不過11月首度出戰全運會，立即成為最耀眼的明星。

她報名參加4個項目，先在最擅長200米自由泳奪金，之後在另一主項100米自由泳同獲金牌。何詩蓓同時報名參加50米蛙泳及50米自由泳兩個短途項目，由於這兩項決賽緊接上演，何詩蓓親自示範「上水後立即再入水」，5分鐘內收穫兩面銅牌，成為一時佳話。

何詩蓓首次參與維港泳。（梁鵬威攝）

賽季多項新嘗試 維港泳首戰公開水域賽事「蕩失路」獲銀牌

論成績或大賽獎牌，曾休戰4個月的何詩蓓，今年未算是大豐收。然而她作出不少新嘗試，首戰全運後，隨即回港參加維港泳，是她首次參加公開水域（open water）賽事，縱一度在比賽中途迷路，仍獲得亞軍。

之後她繼續馬不停蹄參賽，先在11月底參加日本公開賽獲1金1銅，近日重返歐洲出戰瑞士公開賽參加50米蛙泳、50米蝶泳、100米自由泳及200米自由泳，4個項目全數獲得第一名，完滿結束2025年賽季，可以好好休息一下。

細看她今年復出後的表現，實力頂尖的何詩蓓在速度和爆發力等多方面仍然在進步，香港人最開心的當然是看到她繼續享受游泳和比賽，祝願Siobhán在新的一年遠離傷病，能夠展現訓練成果縱橫賽場。