冬奧︱劉美賢花式溜冰後上奪金　賽後真情流露鏡頭前爆粗成熱話

冬季奧運2026花式溜冰女子個人決賽，劉美賢（Alysa Liu）力壓兩位最強勁敵、日本的坂本花織和中井亞美，為美國贏得這面睽違24年的金牌。她賽後真情流露在直播鏡頭前爆粗，立即成為網民熱話。



冬季奧運2026花式溜冰女子個人決賽，劉美賢（Alysa Liu）力壓兩位日本強敵贏得金牌。（路透社）

劉美賢決賽展強大心理質素 散發開心正能量

劉美賢在短曲（short program）初賽得76.59分，寫下個人新高仍稍為落後兩位日本對手，中井亞美以78.71分排第一，坂本花織以77.23分排第二。相隔兩日，Alysa在長曲（free skate）決賽將她的個人優點發揮得淋漓盡致。

她整套表演由頭到尾都帶着燦爛笑容，在已故歌后Donna Summer演繹的名曲《MacArthur Park》背景下，再次自信十足地流暢做出一套為她贏得去年世錦賽的動作，舉足投足散發着開心正能量，展現強大的心理質素，獲得全場最高的150.20分，亦再次創下個人新高。

+ 1

繼去年世錦賽再勝坂本花織 復出一年多贏盡兩大錦標

之後出場的三屆世界冠軍坂本花織，繼續展現高質素，以女王氣勢完全駕馭米蘭冰場，惟在跳躍中有輕微失誤被扣分，所得的147.67分，不足以反超前劉美賢；初賽第一名的17歲小將中井亞美壓軸出場，初戰奧運亦在長曲獲140.45分。

劉美賢克服初賽稍為落後，以總成績226.79分反勝贏得今屆冬奧金牌，坂本花織以224.90分得銀牌，中井亞美以219.16分得銅牌。俄羅斯女將稱霸花式溜冰多年，卻因國家入侵烏克蘭令選手遭禁賽，坂本花織自此連年稱霸，直到一度退役的劉美賢以更強姿態復出，Alysa繼去年世錦賽，再一次擊敗坂本花織勝出。自2024年10月復出賽場，劉美賢已連贏世錦賽和冬奧冠軍，今屆冬奧在團體賽和個人賽收穫兩金，實在是大豐收。

劉美賢賽後真情流露鏡頭前爆粗成熱話。（X）

賽後直播鏡頭前爆粗 網民搞笑熱傳

劉美賢自知做出生涯最佳一次演出，賽後表現非常亢奮，即使她完成表演後，兩位日本選手尚未出場，非常滿意自己表現的Alysa滑出場邊時真情流露，對着電視直播鏡頭爆粗，她的一句：「這就是我Ｘ所說的（that's what i'm f**king talking about） , 立即在網上熱傳，大量網民在社交媒體模仿她以同一句子造句，非常搞笑。

她之後在場邊興奮地又叫又跳手舞足蹈，可愛真摯的反應，網民同樣十分受落。

劉美賢（Alysa Liu）2019年以13歲之齡，成為美國史上最年輕全美錦標賽冠軍。（Getty Images）

13歲成美國冠軍 16歲踏上世錦賽頒獎台後一度引退

2019年1月年僅13歲的劉美賢成為史上最年輕的全美錦標賽冠軍，當時身高仍只有4呎7吋，連踏上頒獎台也要其他選手拉她一把。外向好動兼膽子大，令Alysa與花式溜冰成為絕配。那屆全美錦標賽她在長曲決賽做出8次三周半跳，包括一次接連做出兩次三周半跳，是首位美國女子選手做到的創舉。

她的花式溜冰生涯並未因有一個比別人高的起步點而一帆風順，反受發育與傷患影響，遲遲未達預期高度。2022年3月首度踏上世錦賽頒獎台摘下銅牌，一個多星期後便宣布退役。當時只得16歲的她宣稱對溜冰生涯心滿意足，已達成為自己定下的目標，「我一直如此投入溜冰，沒有做過其他什麼事……是時候邁向人生另一階段」。所有熱愛溜冰的人對她如此年輕便退場，無不感到惋惜，同時亦理解她的困擾與苦惱。

2025年3月，復出賽場僅半年的劉美賢如火鳳重生，世錦賽神奇封后。（路透社）

一次滑雪之旅頓覺溜冰仍是最愛

劉美賢離開溜冰場，兩年間曾到喜馬拉雅山行山，跟家人旅行，開始到加州大學洛杉磯分校（UCLA）上學。之後一趟跟朋友到太浩湖（Lake Tahoe）的滑雪之旅，改變一切——滑下雪山的快感，讓她發覺自己對動感的追求：「我熱愛運動，熱愛郁動，也愛音樂和舞蹈」，這四件事加起來，「不就是溜冰嗎？」

那次旅程後回到洛杉磯，她開始每周一次溜冰練習，放下兩年時間，卻很快已重新上手。即使如此，復操不足1年便參加2025年3月的花式溜冰世界錦標賽，她未想過自己能一舉登上世界舞台最高一格，她當時形容：「這是個瘋狂的故事」（This is an insane story），「我不知道如何能夠復出便成為世界冠軍，我完全沒有想過。」

冬奧．花式溜冰︱劉美賢今屆連奪團體賽和個人賽金牌。（路透社）

她當時肯定沒有想過，再過11個月之後，會成為奧運冠軍。這就是劉美賢——做令自己開心的事，享受過程，不求結果，但敢於嘗試。她自己開心之餘，看她比賽的人一樣開心，強大的感染力讓世界多點歡欣，功德無量。

去年世錦賽坂本花織緊緊擁抱祝賀劉美賢，亦成為一時佳話。（路透社）