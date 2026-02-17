冬奧︱Jutta Leerdam酥胸半露慶祝奪金　一個動作值過百萬歐元？

撰文：吳慕兒
出版：更新：

荷蘭速度滑冰名將Jutta Leerdam實力與外型兼備，IG追隨者630萬，名氣不遜網紅未婚夫Jake Paul。她日前在冬季奧運2026女子速度滑冰1000米賽事贏得金牌後，拉下戰衣胸前的拉鏈，酥胸半露一幕，自然成為網上熱話。

荷蘭速度滑冰名將Jutta Leerdam酥胸半露慶祝奪金一幕。（路透社）

荷蘭美女選手Jutta Leerdam　酥胸半露慶祝奪金神畫面

Jutta Leerdam是實力頂尖的速度滑冰選手，在單程距離及衝刺兩項世錦賽歷年共獲7面金牌，上屆冬奧在北京獲得女子1000米金牌。金髮碧眼加上健美身材，令她成為速度滑冰界最為人熟悉的選手之一。

27歲的她今屆冬奧再次參賽，2月9日先出戰1000米賽事，以1分12.31秒的新奧運紀錄贏得金牌，賽後她拉下戰衣胸前的拉鏈，酥胸半露，亮出白色Nike運動胸圍。女性運動推廣公司創辦人Fredereique de Laat接受荷蘭報章《AD》訪問時宣稱，Jutta這個動作隨時為她帶來巨額收入，「以Nike這樣的公司，我懷疑金額超過100萬歐元（約924萬港元）。」

一個動作值過百萬歐元？Jutta Leerdam舉手投足價值連城

雖然根據Jutta昔日賽後的習慣，不時也會有拉下戰衣拉鏈，但她奪金後，Nike的確有發一個帖文，上載的其中一張相正是她露出該品牌運動胸圍高舉雙手慶祝一幕。

Nike單是官方Instagram帳戶已有2.9億追隨者，荷蘭商業雜誌《Quote》總編輯Meindert Schut指出，Jutta每個贊助帖文均可通過每個追隨者獲得1美仙，她擁有630萬
追隨者，即大約每個贊助帖文可獲6.3萬歐元（約58萬港元）。

Jutta Leerdam哭着慶祝贏得金牌，眼線也化得模糊了，有荷蘭零售商借機宣傳眼線產品。（路透社）

毋懼社交媒體分心　冀啟發更多小女孩

Fredereique de Laat與Meindert Schut二人之間的「估價」差距甚大，然而Jutta的贊助商不少，她哭着慶祝贏得金牌，眼線也化得模糊了，荷蘭零售商Hema趁機宣傳旗下眼線產品，在帖文改圖寫上：「就算流下喜悅之淚，依然防水。」不知Hema是借機宣傳，還是真的有「課金」，Jutta毫無疑問是冬季運動中少數的巨星人馬。

她在今屆贏得個人首面冬奧金牌後感言，「這真的是我一直仍欠缺的（獎牌），現在感到很圓滿，感覺超現實。」對於社交媒體支持者眾，她接受路透社訪問時稱，「我想盡量啟發更多女性及小女孩，因此我嘗試盡量做更多內容，這樣才能接觸更多人。」

Jutta Leerdam比賽英姿。（路透社）

今屆冬奧獲1金1銀　光輝生涯功德圓滿

速度滑冰是項冷門運動，Jutta的出現令更多人認識速滑，有聲音認為社交媒體會令運動員分心，Jutta卻指能從中獲得力量，「它對我有很大幫助，我很專注滑冰，把所有能量注入其中，因此有些其他事情去忙其實只會有好處，因為你不能24/7都在想着滑冰。」

她續稱：「（滑冰）我已經稍為做得太多，有些其他事情在旁真的能令我表現得更好。」她直言，「很多人認為那或會威脅我的運動生涯，但完全不是那回事。」

