世界盃︱足球賦予摩洛哥的特殊意義　憶法國98世界盃種族融和假象

如果有足球比賽的日子，走在卡薩布蘭卡的街頭，或許你會發現很多咖啡店都擠滿看直播的人。足球在摩洛哥是最受歡迎的運動，也是摩洛哥人接受教育的途徑，甚至是對抗社會不公的媒介。



文：胡蘇

睇世界盃資歷40年，做了體育傳媒超過20年；愛足球，也愛說足球的故事。



摩洛哥在世界盃昂然晉身四強，卡薩布蘭卡街頭聚集睇波群眾支持國家隊。（路透社）

摩洛哥是一個很喜歡議論的國度，話題總離不開足球，從的士司機、髮型師、水果小販等都在談論足球，當地體育記者便打趣說，「摩洛哥有3700萬個專業教練，所以他們不明白為什麼國家要用25萬歐元年薪聘請一個外籍主帥來」；那是揶揄當地人口每一個人都自以為足球專家。

雖然當地九成人都大約能以摩洛哥阿拉伯語溝通，但不少缺乏教育，以至未上過學校的人，母語可能是柏柏語（Berber，一種在北非的常用語言）或是其他摩洛哥方言，因此足球正好是大家共同的「語言」；而且，大眾聽得多半島電視台足球評述員端正的官方阿拉伯語時，也令語言水平不知不覺間提升。

足球成為摩洛哥人共通語言。（Getty Images）

足球除了關乎勝負，背後還涉及世界觀、地理（起碼會知道摩洛哥與摩納哥是兩個地方吧？）、科學、心理學，諸如此類，因此當地的一個名為Abury Foundation的慈善組織形容，足球正正為摩洛哥人提供了一種「非正式的教育」，而他們也積極地利用足球來協助教育，包括發展女子足球（摩洛哥15歲以上女性有大約四成是文盲）。

摩洛哥由1980年代起開展了掃除文盲的計劃，由1988年成人識字率54%，到2018年已達74%，這除歸功強制小學教育外，足球也是一大助力，因為不少年輕人都愛看足球新聞及評論文章。

足球為摩洛哥人提供一種「非正式的教育」。（路透社）

對於摩洛哥的年輕人來說，足球除了有教育功能，還是他們不被社會邊緣化的媒介，而足球場更是他們參與政治、開展社會運動的地方。2011年「阿拉伯之春」引發阿拉伯列國政局動盪，其中埃及的Ultras（狂熱球迷組織）「White Knights」、「Ultras Ahlawy」在推翻穆巴拉克政權起了關鍵作用，他們策動了群眾示威，甚至與軍隊武力對抗。

摩洛哥在阿拉伯之春事件中算是和平收場，國王穆罕默德六世作出政治讓步，推動憲法改革，但摩洛哥的Ultras似乎汲取了埃及的經驗，開始在社會運動中扮演重要角色。

埃及狂熱球迷組織「White Knights」在推翻穆巴拉克政權起了關鍵作用。（Twitter）

摩洛哥勁旅Raja Casablanca的球迷組織「Green Boys」於2005年成立，是該國最早出現的Ultra組織之一，他們在2011年便在球場舉起了大型橫額，主張政制改革及打擊貪污；另一個Ultra組織Los Matadores則在2018年因一名摩洛哥少女企圖偷渡西班牙而被海軍射殺，在球場發起了遊行，更一邊大喊「我們會復仇！」到比賽時，他們既不斷向警察叫嚷，還噓了國歌。

一名Ultra成員接受訪問時表示，進入球場後，他們這樣的年輕人就不是個體，不再害怕被警察拘捕、毒打，所以更敢於表達自我，也更敢於向社會的不公說不。當地的政治學者Abderrahim Bourkia則觀察到，Ultras的活動已漸漸變成社會運動，「Ultras表達訴求、示威，甚至更激烈的行動，都反映了這一班被社會邊緣化的一群，希望有個途徑讓社會聽見他們的聲音」。疫情之下，摩洛哥年輕人的失業率在今季3月飈升至33.4%，不滿的情緒如果無法在球場上宣泄，結果不堪設想。

摩洛哥勁旅Raja Casablanca的球迷組織「Green Boys」是該國最早出現的Ultra組織之一，他們在2011年便在球場舉起了大型橫額，主張政制改革及打擊貪污。（Facebook）

摩洛哥勁旅Raja Casablanca的球迷組織「Green Boys」於2005年成立，是該國最早出現的Ultra組織之一，他們在2011年便在球場舉起了大型橫額，主張政制改革及打擊貪污；

由於社會運動不時升級，Ultras在球場上自由表達的權利曾一度被禁，但當局就算一時壓得下一把聲音，也難長遠地壓得住眾口聲浪；當局還該慶幸，國家隊在世界盃上踢出佳績，大眾還沉浸在一片勝利的歡愉之中，愛國、團結、支持等口號取代了抗爭的吶喊。

1998年法國在一眾原籍非洲球員帶領世界盃首度封王，但4年後球隊表現一塌糊塗，非裔球員第一時間被拿來祭旗。（Getty Images）

然而，我卻想起了當年的法國。在阿爾及利亞裔的施丹及其他一眾非洲兵帶領下，法國在1998年首奪世界盃，舉國歡騰的同時，種族融和的議題推至前所未有的高峰，紅白藍國旗象徵的自由、平等、博愛彷彿得以彰顯，只是當4年後法國敗得一塌糊塗，黑人又是第一時間被拿來祭旗（安歷卡語）。

只希望摩洛哥今屆世界盃亮麗的戰績，不只是治標的興奮劑，還是一條治本的藥引。