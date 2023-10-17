Jim Ratcliffe收購曼聯Q&A：為何不全面收購？對紅魔有什麼影響？

英超球會曼聯賣盤一事出現意想不到的轉折，卡塔爾富商Jassim bin Hamad al Thani為首的財團在最新報價被拒後，退出收購，英國富商拉傑夫（Jim Ratcliffe）以13億英鎊收購曼聯25%股份。

即使拉傑夫未能全面收購曼聯，但今次交易仍會對紅魔鬼上下帶來巨變，因為這位富豪同時要求掌控足球部門。消息一出，曼聯股價立即下滑，到底拉傑夫對曼聯未來會有什麼影響？



拉傑夫。（Getty Images）

曼聯股價的即時反應，主要是針對全面收購失敗後，球會將由美國班主格拉沙家族（The Glazers）繼續營運。事實上，自從格拉沙家族入主，曼聯幾乎每次傳出賣盤消息，市場都會作出正面反應；相反，一旦他們繼續掌管球會，均被視為負面訊息。

卡塔爾財團收購失敗，拉傑夫收購25%股份的提案只待曼聯董事局本周通過，便可成事。這次收購將會對曼聯帶來什麼影響，對球隊場上表現會否有即時改變？先要了解拉傑夫今次收購的一些詳情。

曼聯球迷希望格拉沙能「完全放手」，但似乎暫未能如願。（Getty Images）

1. 為什麼只買25%，不作全面收購？

拉傑夫與卡塔爾財團均有意全面收購曼聯，惟雙方出價至50億英鎊，仍未能達到格拉沙家族的要求，糾纏數月後，卡塔爾財團終決定放棄收購，拉傑夫則提出以13億英鎊購入曼聯25%股份。曼聯料在本周四召開董事會，決定是否接受拉傑夫的提案以及交易細節。

因此不是拉傑夫不想全面收購曼聯，而是格拉沙家族拒絕出售，並索取更高價錢。外界普遍相信，拉傑夫改變收購策略為權宜之計，收購25%只是他日後全面收購曼聯的第一步。

拉傑夫希望入股曼聯後，全面改革球會足球部門。（Getty Images）

2. 拉傑夫要求掌管足球部門，意味什麼？

拉傑夫雖僅作出25%收購，但提出收購的一大條件，為掌控曼聯的體育部門，因此就算不作全面收購，對曼聯足球隊發展仍可舉足輕重。關於這部分，暫未有更多細節，須留待曼聯周四董事會拍板通過拉傑夫的收購方案後，才有更多詳情，可以肯定的是，拉傑夫銳意全面改革曼聯足球部門。

該部門目前由足球總監梅圖（John Murtough）主管，拉傑夫入股後，對梅圖和領隊坦赫格的前途會否受影響，為一大焦點。英國傳媒已開始傳出曼聯下任足球總監各大人選，其中一人更是有「神刁俠」之稱的利物浦前體育總監愛華士（Michael Edwards）。

不過這個關鍵職位，相信更大機會由拉傑夫的親信擔任。拉傑夫2019年收購法甲球會尼斯，他之後委任米曹（Paul Mitchell）為體育總監，直到今年3月他離任。米曹被認為是曼聯下任足球總監熱門人選，另一前列人選為拉傑夫名下的英力士集團（Ineos）體育總監、同時兼任尼斯體育總監的巴利斯福特爵士（Sir Dave Brailsford）。

至於坦赫格的帥位方面，目前有很多不同版本的傳言，相信要留待下任體肓總監上場，才有較清晰的畫面。英國《每日郵報》消息指，坦赫格對紅魔現況愈感沮喪，歡迎拉傑夫入股後為曼聯帶來的改變。

曼聯領隊坦赫格。（Getty Images）

3. 拉傑夫入股對曼聯有什麼即時影響？

拉傑夫如掌管曼聯足球部門，將對球會作出自傳奇領隊費格遜退休後最重大的改革。自費Sir退出幕前，曼聯再未贏得英超聯賽冠軍，拉傑夫銳意由內到外全面更新球會的足球部門，令紅魔鬼追上爭標對手。他同時希望加快主場奧脫福的擴建計劃，將容量由目前的7.4萬提升至9萬人。

轉會市場策略方面，拉傑夫4年前接受英國《泰晤士報》的訪問再度「出土」，被認定他入股後曼聯不會再在轉會市場大灑金錢。當時拉傑夫形容紅魔鬼：「他們沒有選擇合適領隊……他們花費大量愚蠢的金錢（They have spent the dumb money），帶來費特這種球員。曼聯在費格遜離任後在轉會市場用上大量金錢，表現卻差勁，那已是溫和的講法，老實說，他們是令人震驚地差勁（shockingly poor）。」

他當時曾披露：「我們（在尼斯）有個不一樣的方式，較這裏的略為聰明。嘗試多做一點草根工作，嘗試吸引區內年輕球員。有些球會似乎能夠做到，如修咸頓和里爾，曼聯在這方面真是很差劣、很迷失。」

從中可見，曼聯在拉傑夫入股後，轉會策略勢將改變，料不會再花大量金錢「追星」，改為注重青訓和培育本土年輕球員。已退出收購的卡塔爾財團，被指曾承諾收購曼聯後會引入麥巴比、卡馬雲加及京士利高文三大球星。

拉傑夫在2019年收購了尼斯。（Twitter）

4. 拉傑夫是誰？為什麼他要收購曼聯？

拉傑夫是英國著名商人，他是跨國化學品企業英力士（Ineos）創辦人，曾為英國首富，目前在當地富豪榜排第二位。他是大曼徹斯特人，自小就是曼聯球迷，因此曾屢次被傳有意收購曼聯。

不過他旗下的英力士集團即使涉足不少體育項目，卻一直未涉足足球事業。他們是F1平治車隊的其中一名重要股東，亦擁有前身為天空車隊的英力士單車隊，以及參與美洲盃帆船賽的英力士船隊。他們還有跟「跑神」傑祖基、新西蘭欖球隊合作。直到2017年11月，英力士終首度進入足球界別，收購瑞士球會洛桑。

英力士入主洛桑後，球會發展並不順利，首季洛桑便在瑞士超聯包尾降班，到19/20球季贏得瑞士甲冠軍重返超聯，21/22球季又包尾降班，就像瑞士聯賽的「升降機」。2019年英力士收購法甲球會尼斯，加上科特迪瓦的Racing Club Abidjan，目前持有3間足球會。拉傑夫不時就曼聯的狀況和發展作出評論，自從英力士染指足球界別，他收購曼聯的消息更是停不了。他被認定深愛曼聯，眼見愛隊在格拉沙家族治下長期低迷，最終或許還是要通過收購一途，改變現況。