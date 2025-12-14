誰餵就跟誰親？這隻貓咪打破常識！吃喝靠媽卻是超級「爸爸控」

撰文：擼貓教授
出版：更新：

經常看到鏟屎官們說家裏的貓對待家人的態度有區別，有的貓喜歡媽媽，有的貓卻喜歡爸爸。

小紅書鏟屎官@藍莓果醬佳佳說家裏養了一隻小公貓，平時都是自己在餵小貓。無論是從異性相吸的原理，還是從「誰餵就跟誰親」的常識來看，小貓都應該更喜歡自己。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

可事實恰恰相反，只要老公在家，貓咪就會去找他，主動鑽進懷裏，一臉幸福的樣子。問題是老公平時並沒有主動親近小貓，不怎麼理牠，也不會主動擼牠，但小貓就是喜歡主動靠過去。老公在沙發上看手機，貓咪就默默地趴在他身上。冬天的時候，一人一貓一刻也不願分開。貓：冬天好冷，我想要溫暖的懷抱。

坐着的時候身上容易粘着貓，站起來了身上還會有貓嗎？也有的！

鏟屎官說家裏的貓咪@胖虎是個笨球很愛老公，到底有多愛呢？請看下邊的畫面：老公在廚房做飯，背上還掛着一隻貓。而且掛得很有特點，採用斜掛的方式橫在背上。

網友不解：做個飯還揹着貓？其實不光貓貓很愛老公，老公肯定也很愛貓貓啦！

在沙發上躺着的時候，貓咪更是緊緊地貼着老公，感受到貓貓的愛了嗎？這種偏愛老公的貓貓還不少，吃着女主人餵的飯，喝着女主人換的水，但貓就喜歡男主人（貓咪的爸爸）。

下面是各位網民的貓貓在家中是如何靠著男主人的👇👇👇

@Echo-3：我們也有這樣的貓，哈哈哈每天都長在肩膀上。
@我有一隻小羊🐑：爸爸做飯也要揹着寶貝女兒。貓貓回頭：你們羨慕我嗎？
@建軍媽媽：好爸爸牌巨型貓窩，正在安裝中......
@Youzy：一拖二，兩隻貓坐椅子，人自己蹲在地上。
@咩咩小梨：這個我也有發言權，大的小的都被慣得上肩膀了。

鏟屎官說家裏的大白貓看到爸爸後眼睛會放光，本來因為是誇張的說法，結果看到前後的態度對比後，竟然是真的。

小貓的爸爸不在家的時，貓咪就趴在沙發上睡覺，一副成熟穩重的樣子，誰也不理，誰也別來打擾本貓睡覺。可是看到爸爸回來後，貓咪的態度來了個180度的大轉變。馬上跑到爸爸身邊，站起來伸着手要抱抱。人還沒抱住貓呢，貓就主動把身體貼到了人的胸口。

小貓，你這樣也太主動太熱情了吧！

鏟屎官@一個人看小丸子家的小貓嘟嘟也很粘老公，當老公躺在牀上的時候，貓咪躺在旁邊緊緊地抱住手。

太黏人了！睡着也還要抱着手，看得出來貓咪真的很喜歡家裏的男主人。隔着屏幕都感受到了貓咪們的黏人程度，很暖心，好羨慕哦。

你家貓咪在家都喜歡誰呢？是平等地對待每一個人，還是有自己的偏愛呢？

【本文獲「擼貓教授」授權轉載，微信公眾號：lumaojiaoshou】

