支聯會案｜鄒幸彤辯稱想強調良知是選擇　官質疑把共產黨說成敵人

支聯會涉煽動顛覆國家政權案今（23日）續審。前副主席鄒幸彤繼續自辯。鄒就2016年支聯會的悼詞被指涉煽動作辯解，她指悼詞想強調的是良知是種選擇，支聯會會堅持做對的事，又重申支聯會一直明確拒絕使用暴力。法官卻質疑悼詞上提到：「中共對香港圖窮匕現......」認為負責撰文的鄒，想把共產黨描述為敵人。鄒回應時引用劉曉波說過話：「我們沒有敵人。」她否認當共產黨是敵人，重申反抗的是制度。



鄒幸彤出庭自辯。（資料圖片）

鄒辯稱支聯會觸及的民主議題都是正面的事

鄒幸彤稱，《港支聯通訊》的文章不是為了煽動，而是想說故事，讓香港人看到中國不是只有宏大的國家敘事，還有一些為了民主自由付出了很多的內地人。鄒稱支聯會想做到的是促進中港人民的理解，支聯會觸及的民主議題，都是正面的事，不是控方所指的負面評論，對於控方指修憲以外的都是非法手段，鄒為這說法在中國的政治現實下相當離地，因為修憲在中國才是最難做的事。

指支聯會一直明確拒絕使用暴力

鄒回應「結束一黨專政」的綱領時，指主席何俊仁在2017《港支聯通訊》的文章，可反映支聯會立場。她指支聯會一直明確拒絕使用暴力，30多年來都是主張民間社會和平抗爭。她稱何俊仁在文中提到艱巨而持久的非暴力抗爭，包括集會、遊行、示威、上訪以至互聯網上的連線、聯署、網上輿論的披露和批判，以至維權律師在法律制度內外的抗爭等，這些手段全部都不是非法手段。

澄清抗爭不是非法的事

鄒又稱，她在庭上的抗辯，也是一種法律抗爭，法官陳仲衡問她，法制外的抗爭的意思。鄒澄清不是指非法的事，指的是法庭以外的事，例如律師撰文講述被剝奪與當事人會面的權利。

悼詞在表達責任和選擇的問題

鄒續就控方指控她的六四集會宣言和悼詞作辯解。鄒稱，2016年集會悼詞由她撰寫，她想表達的是責任和選擇的問題。她又稱，即使中國一代代人站出來後被打壓，但是對的事情就值得堅持做。

官質疑鄒把共產黨描述成敵方

法官李運騰指，鄒似乎將共產黨描述為敵方，因為悼詞提到：「喺中共對香港圖窮匕現嘅一刻」，「圖窮匕現」有負面意思，笑言：「我諗你唔係講自己係刺客嘅。」鄒回應稱，正如劉曉波說「我們沒有敵人」，支聯會反抗的是制度，不是人。

兩名受審被告：支聯會(已解散)、李卓人（68歲）和鄒幸彤（40歲），被控煽動顛覆國家政權罪，案發於2020年7月1日至2021年9月8日期間。

案件編號：HCCC155/2022

辯方案情

中段陳詞至表證成立

控方案情