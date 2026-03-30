支聯會｜兩辯方證人稱為悼念而出席晚會　官稱知道支聯會成立原因

支聯會涉煽動顛覆國家政權案今（30日）續審，鄒幸彤傳召兩名證人作供，包括一名當年在北京採訪的女記者作供，她憶述當晚在北京採訪的情況，即使她已轉業並已離港，但至今心中的傷口仍然存在，故她會參加六四晚會。另一名家庭主婦則稱，她認為支聯會的綱領，並無指定要那一個黨結束，她去晚會只是為了悼念在天安門死去的人。法官稱他知道支聯會是因為六四事件而成立。



鄒傳召當年到北京採訪的記者作供

鄒幸彤的第一名證人蔡淑芳，現年66歲，她在1989年在《星島日報》任職記者。蔡稱1989年4月被派駐北京採訪五四運動專題，逗留至六四採訪完畢，成為最後一名離開天安門廣場的見證者。

辯方證人蔡淑芳稱她當年曾到北京採訪，至今心中的傷口仍在。

辯方證人岑麗芳稱認為支聯會的綱領並無指明要那一個黨結束。

蔡提及當時北京的情況

蔡稱她當時有採訪去遊行的大學生，得知學生成立了自治聯合會和對話代表團。蔡形容當時形勢「OK嘅」，學生與政府之間一直有溝通，並無動亂。遊行學生除了高舉爭取民主的旗幟，也要求新聞自由、反官倒、反貪腐，想與政府對話。法官質疑，為何要談及證人在北京的見聞？鄒表示那是支聯會成立的基礎。法官反駁已知道支聯會是因為六四事件成立。

蔡稱事件對她造成傷害

鄒轉而問蔡在6月5日回港後的事。蔡稱六四屠城對她造成傷害，蔡稱：「我冒險離開咗北京……佢哋話俾我哋聽要返嚟將真相講返出嚟，所以我哋返嚟嘅時候唔想停止去報道，我要講番佢點樣開槍殺人後，令到我哋咁難受。」蔡承認她之後曾撰寫「本報記者目擊實錄——天安門廣場最恐怖之夜」。

回港後到支聯會做義工

蔡稱，她返港後成為支聯會義工，協助蒐集資料日後編印，亦協助安頓逃亡到香港的民運人士。她亦將在北京學生簽名的T恤和六四當日的錄音帶交給支聯會。

蔡稱傷口仍然喺度

蔡稱她在1990年轉行，2018年離港，翌年回港為六四30周年錄製六四故事影片。被問為何仍會參加六四晚會，蔡聲線微顫稱：「因為個傷口仲喺度囉，個創傷仲喺度啊。」

主婦稱去晚會只為悼念死去的人

69歲家庭主婦岑麗芳其後作供，她稱由第一屆六四晚會已開始出席，直到2019年，她只缺席過2次。她認同支聯會的綱領，認為若要建設民主中國，應該要先做到平反八九民運、釋放民運人士、追究屠城責任和結束一黨專政。她認為「結束一黨專政」並沒有指明某個政黨，民主社會有自由，不一定講明要那個黨要結束。法官問岑，會不會為了綱領的目標而去做甚麼，岑說她只是家庭主婦，她去晚會只是為了悼念在天安門死去的人。

3名受審被告：支聯會(已解散)、李卓人（68歲）和鄒幸彤（40歲），被控煽動顛覆國家政權罪，案發於2020年7月1日至2021年9月8日期間。

案件編號：HCCC155/2022

辯方案情

中段陳詞至表證成立

控方案情