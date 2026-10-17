遊艇經濟｜「粵艇南下」成起點　亞洲市場在增長

【01政策分析】「粵艇南下」首批五艘遊艇周五（10月16日）抵港，停泊在大嶼山遊艇會。三艘遊艇來自深圳 ，其餘兩艘分別來自珠海和南沙，五艘合共載有30多人。運輸及物流局局長陳美寶表示，他們會上岸觀光、用餐和消費，部分人入住酒店，部分家庭打算留港三至四日。署理財政司司長黃偉綸在首航儀式上提到，展覽The Festival of Connoisseurs下個月將首次在香港舉行，推動遊艇經濟以及為會展業注入新動力。



「粵艇南下」首航儀式昨日（10月16日）舉行，署理財政司司長黃偉綸（中）、中聯辦經濟部部長徐衛剛（左二）、運輸及物流局局長陳美寶（右二）、廣東省港澳辦副主任范克勝（左一）和海事處處長王世發（右一）主持啓動儀式。（政府新聞處）

遊艇經濟開拓高消費客群

香港發展郵輪旅遊已有一定基礎，但遊艇經濟的運作模式和收入來源並不完全相同。同樣是利用海上交通帶動岸上消費，遊艇的乘客未必很多，但往往被視為消費能力較高的旅客。若說私人遊艇，十多米長的中型遊艇動輒數百萬元，18米以上的大型遊艇甚至可能要過千萬。若然在香港停留多日，遊艇乘客可能上岸入住酒店、光顧餐廳、購物，甚至是私人接送等服務。

除了旅遊及零售行業之外，遊艇需要定期保養、檢查、清潔和維修，較大型的遊艇更涉及船體、引擎、電力、導航、通訊和室內裝修等工序。這些業務可以支持工程師、技工、船舶設備供應商、維修船廠及零件代理。遊艇買賣亦涉及經紀、法律、保險、融資、估值和註冊等服務。即使遊艇不是香港製造，只要在香港停泊、維修、管理或進行交易，本地企業仍有機會從中獲得收入。

遊艇需要定期保養、檢查、清潔和維修，較大型的遊艇更涉及船體、引擎、電力、導航、通訊和室內裝修等工序。這些業務可以支持工程師、技工、船舶設備供應商、維修船廠及零件代理。（資料圖片）

另外可能會忽略的是，遊艇業並非只有船長和船員，還包括碼頭管理、客戶服務、船艇維修、船舶工程、旅遊策劃、活動統籌和海事安全等職位。政府正在推動建設四個新遊艇會，分別在機場、南丫島、香港仔和紅磡，合共提供超過1100個泊位，相當於目前香港遊艇會的近三成。香港若然培養本地船長、技術人員和遊艇管理人才，遊艇經濟不只是吸引外來消費，也可以發展專門的職業路徑。

3500億產值可帶來乘數效應

黃偉綸提到，近年全球遊艇市場持續發展，預計超級遊艇產業的市場價值將於2032年，亦即是六年之後達至3,500億元。這個數字是對未來的預測。若說實際的市場規模，由業界委託、德勤及阿姆斯特丹自由大學進行的一份研究指出，2022年全球30米以上超級遊艇產業帶來220億歐元（1940億港元）的直接經濟產出，320億歐元（2820億港元）的供應鏈及相關經濟活動。換言之，產業每創造10元的經濟活動，便可帶動額外14元的產出。而且維修及翻新佔比超過一成，意味遊艇的經濟價值並非只在一時，而是可以在多年的使用周期中持續產生。

豪華遊艇市場雖說是「全球」，但目前仍然以歐洲為主，美國其次。歐洲佔全球遊艇建造量的85%及市場價值的90%，其中意大利擅長大規模建造，荷蘭以高質素訂製見稱。亞洲高淨值人口增加，遊艇市場明顯擴張。有市場研究估計，亞太豪華遊艇市場規模將由22億美元（170億港元）增至2030年38億美元（300億港元），年均增長率約11%。黃偉綸提到超過90艘超級遊艇在香港，這相當於全球約6,000艘的1.5%。市場增長誠然代表亞洲存在機遇，但香港能夠受惠多少，仍取決於泊位、通關、服務配套和營商條件等。

香港遊艇規模在亞洲數一數二。（資料圖片）

外地遊艇在進入香港水域前，操作人員須先通過海事處的香港水域本地知識考試，目前當局已批核七間內地培訓機構提供認可課程， 完成課程即等同通過考試。海事處將委託本港培訓機構推出線上培訓課程，方便海外船長進行評核。另外，訪港遊艇現在不必提供遊艇會或私人碼頭泊位證明 ，停泊於五個指定錨泊區，亦可申請航行允許。這些放寬措施無疑有助吸引遊艇訪港。

政策實效值得量化指標

不過「遊艇經濟」除了「遊艇」，還有「經濟」，政策成效仍要看實際訪港遊艇數目、停留日數、消費額等是否增加。雖然業界估計服務收入及船艇貿易收益數十億元，但不知道最終實現的經濟貢獻有多少落差。「遊艇經濟」目標是多少遊艇訪港、泊位使用率、平均停留時間，以至是每艘遊艇本地消費、維修和管理服務收入等經濟貢獻多少，或許值得量化指標。

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