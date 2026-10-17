遊艇經濟｜小城大洲各有優勢　香港模式如何定位？

撰文：陳奕謙
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【01政策分析/粵艇南下】遊艇市場以歐洲為主，歐洲之中又以摩納哥為重鎮。這個比青衣還要細小的南歐國家，海事及遊艇業營業額達6.6億歐元（58億港元），相關企業及機構470多間。而且數字只是行業營業額，還未包括金融及保險業。

摩納哥遊艇展是全球享譽盛名的頂級超級遊艇年度盛會。（Monaco Yacht Show官方網頁）

摩納哥構建高增值交易網
佛羅里達百億船展生意

摩納哥早於1950年代成立遊艇會，引入浮動碼頭以及興建岸上存放系統。及至1991年，摩納哥舉行首屆遊艇展，自此不再只是遊艇的度假停靠點，而是進一步吸引船主、買家、經紀及服務供應商聚集，發展遊艇交易、經紀及相關專業服務。活動固然帶動酒店、餐飲、交通和零售消費，但更重要的是讓企業建立聯繫，將短期展覽人流轉化為較長期的業務。

相比摩納哥的「小」，美國遊艇市場的代表——佛羅里達州是「大」。其南部海岸如邁阿密、棕櫚灘等，是佛羅里達州的海事及遊艇產業中心。全州註冊休閒船艇逾100萬艘，為經紀、維修、船員服務和碼頭營運提供穩定需求。據行業估計，當地海事及遊艇經濟每年帶來逾310億美元（2400億港元）經濟貢獻，支撐超過10萬個職位。

不過跟摩納哥同樣，佛羅里達州結合船展和海事產業的。羅德岱堡國際船展（FLIBS）被稱為最大的水上遊艇展，去年吸引超過10萬人參加，約1,000間參展商來自52個國家，展出船艇超過1,300艘。主辦單位估計為佛羅里達州帶來18億美元（140億港元）經濟產出。這個案例說明有號召力的船展，可以如何帶動酒店、餐飲、交通、展覽服務等。商經局和亞洲國際博覽館促成展覽The Festival of Connoisseurs下個月在港舉行，雖然活動不只是以超級遊艇為主題，還包括超級跑車及奢華珠寶，但說是香港遊艇經濟的開始也不為過。

新加坡開拓東南亞市場

回看亞洲，新加坡必然是值得參考的城市。對部分超級遊艇而言，新加坡既是休閒停泊地，也是前往馬來西亞、印尼以至其他東南亞地方的營運據點。這種定位令遊艇經濟不必完全依賴旅客在當地出海遊玩，也可由船艇停泊、管理、維修、船員和代理服務創造收入。

新加坡聖淘沙灣遊艇會所ONE°15 Marina。（ONE°15 Marina官方網頁）

以聖淘沙灣的遊艇會所ONE°15 Marina為例，碼頭提供濕泊位、超級遊艇泊位、燃油、岸電、供水、廢物抽取，以及海關、入境和檢疫等服務，並結合酒店、餐飲、會所和休閒設施。至於新加坡西部的萊佛士碼頭會所（Raffles Marina）與馬來西亞柔佛更只是一水之隔，提供不同尺寸的泊位、船艇維修設施、船艇用品及通關服務。遊艇若要保養或翻修，可以由新加坡統籌，再協調周邊地區的船廠和供應商。這種模式不一定要求每一項工序都在新加坡完成，而是由當地企業負責管理及區域營運。

告別單純泊位思維
構建大灣區高端海事產業鏈

每個地邊都有其自身優勢及發展模式，但可以肯定的是，香港同樣可以服務大灣區以至東亞航線的遊艇。有關遊艇經濟的政策，《五年規劃》主要提到提供更多遊艇泊位，以及積極推行「港艇北上」和「粵艇南下」的便利措施。《施政報告》主要是機管局就遊艇港灣項目開展前期工程，以及海事處便利訪港遊艇船長取得在香港水域航行資格。運輸及物流局局長陳美寶早前在立法會回應議員關注遊艇的充電設施不足，提到考慮制定行動計劃或者路線圖。

「粵艇南下」首航儀式昨日（10月16日）舉行，標誌着「粵艇南下」正式實施。（政府新聞處）

如果以摩納哥、佛羅里達州以及新加坡作參考，共同之處是遊艇經濟並非單靠泊位數量支撐。摩納哥以國際交易和專業服務建立產業網絡，佛羅里達州依靠龐大的船艇市場和大型展覽帶動消費，新加坡則着重停泊、管理及區域營運配套。遊艇經濟若要由旅遊新賣點發展成為高增值產業，便須由碼頭設施延伸至維修、船艇管理、船員培訓、代理、租賃及高端旅遊，甚至以數據追蹤訪港遊艇和本地消費。這不只是運輸及物流局的工作，文化體育及旅遊局可以研究旅遊產品和岸上消費，商務及經濟發展局也可以協助吸引展覽、交易和專業服務企業。香港無法亦不用複製任何一種模式，但要選擇自己的發展路徑。

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