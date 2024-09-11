植物油壞處｜專家指1類植物油毒過糖增致癌風險！日日攝取都唔知?

動物油影響健康，植物油便可安心食用？有專家稱當中卻有一類植物油「危害遠超過糖」，比糖更毒害身體，當中便包括大豆油，別以為你沒用大豆油煮食，便與你無關，其實你可能天天攝取也懵然不知！



植物油壞處｜精煉植物油比糖更毒？

大豆油也許你並不常見，但原來香港大部分餐廳食肆也選用它來煮食。台灣家庭醫學醫學會專科醫師李思賢近日在社交平台上發文，指精煉植物油「危害遠超過糖」，當中就提及大豆油。到底什麼是精煉植物油？大豆油又是否如此生人勿近？

植物油壞處｜植物油分2類 精煉及壓榨

要了解植物油，除了要知道食油的成分、元素外，其實製作方法也不能忽視。現時市面上的植物油主要分為精煉及冷壓兩種製作方式。

1. 冷壓植物油

冷壓顧名思義是指低溫壓榨出來植物油，相對精煉法更天然、保留更多營養價值及原有香味，常見的冷壓植物油有牛油果油、橄欖油、芝麻油。

2. 精煉植物油

泛指經過加工的植物油。其製作過程會以高溫去除原油的雜質，並在真空中加熱脫臭、脫色，令油的顏色更亮澤。價錢不但較冷壓植物油便宜，且經精煉後的植物油煙點較高、不易氧化、保存期限較長，常見的精煉植物油有大豆油、粟米油、花生油、芥花籽油。

香港大部分食肆也會用大豆油來烹調食物。（網上圖片）

不過，精煉植物油雖然價錢便宜，又耐高溫，乍聽之下非常有利於日常煮食，但台灣醫生李思賢近日在社交平台發文指，精煉植物油比起糖對人體更有害。

植物油壞處｜精煉植物油3大壞處

精煉植物油壞處1｜奧米加6含量高 易致發炎

李思賢指，精煉植物油如大豆油、葵花籽油、葡萄籽油、花生油、菜籽油和棉花籽油，都富含奧米加6，攝取過量奧米加6脂肪酸會促使身體發炎。

精煉植物油壞處2｜大量氧化自由基 增糖尿/尿酸/癌症風險

精煉植物油在製作過程中會產生大量氧化自由基，容易令人體出現代謝問題和各種代謝疾病，如糖尿病、血脂異常、尿酸、肥胖症等。此外，李思賢又引述一些數據，指糖尿病及肥胖症在精煉植物油普及之後急劇上升，故此認為，這些疾病的增幅與精煉植物油的普及有密切關聯，而其他疾病如癌症、黃斑部病變和失智症的增幅也相似。

精煉植物油容易令人體出現代謝問題和各種代謝疾病，如糖尿病、血脂異常、尿酸、肥胖症等。（Pixabay）

精煉植物油壞處3｜精煉過程流失原有風味

食油廠商為了令油品受大眾喜愛，滿足顧客要求，會在製作過程中去除食油的原味，而精煉油也會在製作過程中，丟失食油中原有的香味，因此精煉過的油香味較淡。

精煉過的油香味較淡。（Unsplash）

現時大部分餐廳，為了節省成本，都會採用價錢較便宜的精煉植物油，最普遍是大豆油。因此外出用膳，除了容易吃到高油高鈉高糖的食物外，攝取大豆油亦是無可避免。不過，只要不過量，也毋須過分擔心，其實大豆油亦非完全無益一文不值。

大豆油功效｜吸收率98%食油之冠 煙點高點煮都得

大豆油不但煙點高，適合煎、炒、炸、燜等多種烹調方式，而且味道清淡，有助突出食材原味，這也是餐廳喜愛選用的原因之一。

此外，大豆油是眾多食油當中最易讓人體消化及吸收，吸收率可高達98%，比橄欖油還要高出5%。高吸收率有利人體從食物中攝取營養。

大豆油還含多種微量營養素，如磷脂質、胡蘿蔔素、膽固醇、維他命E等，有助抗氧化，及維持心臟、骨骼和關節健康。

大豆油所含的大豆卵磷脂更是植物油中最高，大豆卵磷脂能令皮膚柔軟及提升彈性，因此大豆油也常被應用於護膚品中。

大豆油（1.8L）售價：約$13



大豆油價錢便宜，煙點高，可煎、炒、炸、燜等多種烹調方式。（視覺中國）

健康食油4貼士

1. 選擇冷壓植物油

冷壓的植物油不經高溫提煉，相對健康。不過仍不代表粟米油、大豆油、花生油、芥花籽油這些植物油只有壞處，如它們富含維他命E，有助增強免疫力，且各具獨特的油香。雖然在市面上，它們精煉的產品較為普及，但仍有以冷壓法榨取的產品可替代。

有機冷壓大豆油（500毫升）：$79

冷壓黑花生油（250毫升）：$70

冷壓初榨頂級黃金芥花油（750毫升）：$228.9



2. 減少外出用餐

李思賢建議，可減少外出用餐，或選擇標榜少油的健康餐廳，以降低攝取精煉植物油的機會，因大部分餐廳幾乎不會用冷壓油炒菜。

3. 避免使用單一食油

煮食時應避免使用單一食油，以應對不同煮食方式。例如炒菜時可使用奧米加3比例較高的植物油，以降低發炎風險。另外，也可使用煙點較高的食油，防止食油在高溫烹調時變質，釋出有害物。

4. 注意攝取過量

無論是哪種製法的食油，畢竟屬於脂肪酸，多吃都會容易導致身體發炎，而根據香港衛生防護中心建議，油的每日攝取量每天不宜超過25克至30克（約6至7茶匙）。

參考內容：香港衛生防護中心／國家糧食及物資儲備局／台灣家庭醫學醫學會專科醫師李思賢