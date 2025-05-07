母親節食譜合集｜主菜湯水甜品32款簡易食譜　滋潤養顏美味零失敗

母親節，媽媽大晒！要孝敬一年365日全天候照顧你的母親大人，沒有比煮一頓健康美味的大餐更有誠意，不用跟人迫，又可避免被人「劏」。以下集合了32款女人必愛的滋潤養顏菜式、湯水及甜品的簡易食譜，有豪華，有經濟，按部就班即使新手的你，也一定成功，感動媽媽。



【主菜篇】清蒸石斑、陳皮蒸鮑魚、花甲蒸水蛋、蒜蓉粉絲蒸扇貝、冬菇燜花膠、電飯煲蒸雞、西檸雞、生炒排骨、黃金蝦、茄汁蝦、賽螃蟹、上湯浸萵筍、瑤柱扒豆苗、豉汁帶子蒸豆腐、番茄牛肋骨、冬菇雲耳蒸雞

【蒸魚食譜】清蒸石斑5大秘訣 灒油要滾自製鮮甜蒸魚豉油！

瑤柱扒豆苗食譜

【陳皮蒸鮑魚食譜】鮮甜味美 幾個步驟令肉質更彈牙！

陳皮蒸鮑魚食譜

【花甲蒸水蛋食譜】花甲吐沙不用鐵匙鹽水 跟鼎爺學最有效方法！

花甲蒸水蛋食譜

蒜蓉粉絲蒸扇貝食譜｜簡易做節菜鮮甜惹味 1招粉絲易軟快索汁！

蒜蓉粉絲蒸扇貝食譜

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【冬菇燜花膠食譜】滋潤養顏 浸煮燜簡易步驟煮出大廚風範

冬菇燜花膠食譜

【蒸雞食譜】電飯煲蒸雞 鮮味嫩滑免睇火（附斬雞教學短片）

電飯煲蒸雞食譜

【西檸雞食譜】檸檬果酸無添加 清香開胃住家菜

西檸雞食譜

【生炒排骨食譜】酸甜消滯比咕嚕肉嫩滑？ 廚師考牌菜簡易版

生炒排骨食譜

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【黃金蝦食譜】蛋黃鹹香惹味 肉嫩爽甜的秘訣是......

黃金蝦食譜

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【茄汁蝦食譜】過年做節意頭十足 酸甜醒胃喜氣洋洋！

茄汁蝦食譜

【賽螃蟹食譜】雞蛋扮螃蟹媲美真蟹味 欺騙慈禧的宮廷菜散落民間

賽螃蟹食譜

【素食食譜】上湯浸萵筍清爽細嫩 15分鐘家常菜低卡高纖

上湯浸萵筍食譜

瑤柱扒豆苗食譜｜冬天做節必吃當造豆苗 想菜葉翠綠光澤有辦法

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【豆腐食譜】豉汁帶子蒸豆腐低卡惹味 低溫解凍帶子2大好處！

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【番茄牛肋骨食譜】雪藏肉3招輕鬆變上菜 鮮甜嫩滑冰糖不可少

番茄牛肋骨食譜

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【冬菇雲耳蒸雞食譜】 簡易清蒸家常菜 紅棗養顏香甜嫩滑

冬菇雲耳蒸雞食譜

【甜品篇】蛋白杏仁茶、桃膠銀耳羹、桑寄生蓮子蛋茶、椰皇鮮奶燉蛋白、桃膠燉鮮奶、木瓜雪耳糖水、薑汁撞奶、紅豆沙

【蛋白杏仁茶食譜】香滑潤肺美白抗衰老 煮完雙手最滑溜！

蛋白杏仁茶食譜

【素食食譜】桃膠銀耳羹滋陰養顏 平民燕窩簡單做美麗得體

桃膠銀耳羹食譜

【糖水食譜】桑寄生蓮子蛋茶 枝葉如柴益肝腎滋潤安神

桑寄生蓮子蛋茶食譜

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椰皇鮮奶燉蛋白食譜｜加燕窩雙重滋陰潤肺 肌膚滑滑

椰皇鮮奶燉蛋白食譜

桃膠燉鮮奶食譜｜膠原蛋白豐富 平民燕窩滋潤最啱

桃膠燉鮮奶食譜

【糖水食譜】木瓜雪耳糖水滋陰潤肺 保護嫩滑肌膚抗冷氣

木瓜雪耳糖水食譜

薑汁撞奶食譜｜三大重點 撞出零失敗滋潤甜品

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紅豆沙食譜｜中式糖水陳皮紅豆沙 鼎爺1招快速起沙 紅豆免放冰格

陳皮紅豆沙食譜

【湯水篇】木耳雪耳山楂湯、淮山蘿蔔排骨湯、木瓜魚尾花湯、粟米魚肚羹、花膠燉竹絲雞湯、蘋果粟米湯、雪耳圓肉無花果湯、冬瓜赤小豆湯

健康湯水食譜｜木耳雪耳山楂湯潤膚通便告別肚凸凸！4類人慎服

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【健康湯水】淮山蘿蔔排骨湯健脾補腎 老少咸宜除濕困

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【湯水食譜】木瓜魚尾花生湯鮮甜滋潤 青木瓜或熟木瓜豐胸較佳？

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【粟米魚肚羹食譜】罐頭湯加料昇華 護膚抗氧化女士最啱

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【美顏湯水食譜】花膠燉竹絲雞湯滋陰養顏 浸發花膠一啲都唔難！

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【健康湯水食譜】蘋果粟米湯生津清熱 減少心煩清心潤燥

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雪耳圓肉無花果湯食譜｜滋陰潤肺 玉竹/海玉竹點分點用?

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【健康湯水食譜】冬瓜赤小豆湯 改善水腫防虛胖

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