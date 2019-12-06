【蒜香豬扒食譜】香口肉嫩家常菜　自製金黃炸蒜記得一個步驟

蒜香豬扒，在眾多洋葱豬扒、番茄豬扒、椒鹽豬扒、香茅豬扒、吉列豬扒……等豬扒食譜當中，蒜香豬扒，相信是最簡單容易的一種了，15分鐘，隨時開餐，還可吃到自製的脆卜卜新鮮蒜蓉！

攝錄：詹郭敏、陳錦超 剪片：呂志豪 場地提供：美亞廚具

蒜香豬扒，重點其實是蒜。蒜，不只香濃惹味，能為不少食材提鮮，還健康有益，可抗菌抗炎抗氧化。蒜頭，一半用來醃豬扒，一半用來油炸，分量可以視乎你想蒜香的氣味有多濃烈，重口味一整個蒜頭也可以啊！切粒或切片也可，不過炸蒜時，記得用細火，讓當中的水分慢慢逼出，炸至金黃，盛起瀝油，才能做出爽脆效果，否則容易焦燶。

蒜香豬扒

豬扒，最怕入口又乾又柴皮，要保持肉質軟綿，我喜歡揀連骨、帶少許脂肪的豬扒，因肉質會較腍較香。先用小鎚或刀背揼鬆豬扒兩面，破壞它的纖維組織，醃起來更入味，肉質較軟滑。如喜歡吃較乾身的豬扒，可在下鑊前撲少許粉才煎，最後連炸蒜快炒上碟就可以了。

蒜香豬扒食譜

健康小貼士：

豬扒，含豐富的優質蛋白質、脂肪酸和血紅素等，能滋陰補腎補氣血、潤澤肌膚。蒜，除了含有鈣、鐵、磷、鉀、維他命B1、B2、C等之外，最重要是它的蒜素，即濃烈味道的來源，具降膽固醇、降血壓、抗炎抗菌抗氧化，也有助抗癌。

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