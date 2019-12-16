【冬至食譜】芋頭素雞煲超簡單做節菜　快熟更入味最重要一個步驟

芋頭雞煲的素食版，30分鐘簡單食譜，家常菜暖笠笠，入廚新手可做到。冬至、團年飯，凡煮九大簋？總有一兩道快手簡易的菜式省時「偷時間」，大魚大肉外的素菜佳餚，我們有辦法。

攝錄：詹郭敏、陳錦超

攝影︰尹嘉蔚、詹郭敏、陳錦超

剪接：呂志豪

場地提供：美亞廚具

芋頭每年9月至2月當造，也是芋頭最美味的季節，種植地區的氣候較乾燥，讓芋頭生長時不會吸收太多水分，於是芋頭重量輕身，芋肉鬆軟綿密。除了最多人認識的芋頭西米露及芋頭糕之外，芋頭一般多用於燜雞、燜鴨及燜排骨，吸汁吸味，使芋頭肉吃來更有層次。平日以芋頭做菜，需要先做少少工夫，芋頭要先過油爆香，目的至少有四個，增加香味，使芋頭件定型熟得較快，封住芋頭肉的甜味不易流失，並且令芋頭更易吸收湯汁入味。

芋頭素雞煲，芋頭要先過油爆香。

素菜也不乏以芋頭做主角，芋頭「魚」稱得上是齋館的鎮店之寶，反沙芋頭是潮州菜的著名甜點，香芋雞煲也能演繹成香芋素雞煲，「雞」以大豆製品「鮮竹粒」代之，在街市的豆腐檔中便可找到，以真空包裝。鮮竹粒其實是超厚腐皮，外觀毫不起眼，但彈牙的口感及仿如肉的纖維，吸汁佳又耐煮，用來燜炒或成火鍋料最適合。由於鮮竹粒偏油膩，芋頭為「瘦物」，兩者共用烹調可亙補不足，平衡口味。

芋頭素雞煲，「雞」以大豆製品「鮮竹粒」代替，燜煮最入味。

要令芋頭「雞」煲的層次再提升，不妨加入彈牙的杏鮑菇，一來杏鮑菇營養價值高，二來它夠香、口感妙、吸汁佳，是烹調素菜的上好食材。記得一招小秘訣，用手撕開、剝開杏鮑菇，不規則的切面令吸汁的效果更好。

芋頭素雞煲食譜

健康小貼士︰

芋頭味甘、辛，性平，入脾、胃經，中醫認為有寬腸通便、補益脾腎、調節中氣的功效。芋頭亦含豐富的膳食纖維和澱粉，容易使人飽腹，適量食用有助消化及改善便秘問題，但食太多，芋頭容易使腸胃產氣，易腹脹胃痛者不宜多吃芋頭。 鮮竹粒是厚身腐竹為豆製食品，有豐富的蛋白質堪比豬肉，不過鮮竹粒的熱量較高，不宜再油炸烹調，改以燜、煮、蒸等更少油的烹調方式為好。

芋頭素雞煲，30分鐘煮起，是家常小菜，也是過時過節家中團年飯，好看又美味的菜式。

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