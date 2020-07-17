【新冠肺炎】增免疫力每周至少吃1次紅肉？20個實用健康飲食貼士

新冠肺炎大流行，現正是全球的挑戰，本港第三波疫情比首兩波更為嚴峻。中醫理論中有未病先防的概念，營養學家紛紛發表有助增強身體免疫力的提議，看來似是泛泛之說，然而面對疫情威脅，居安思危，趁此階段不妨再堅守維持健康體魄的防線，徹底關注日常飲食及衛生意識，即使是老生常談，卻是最持久及有力的後盾防禦病毒入侵，而更重要保持樂觀的心態。

讓食物成為你的良藥。Let food be thy medicine. 「醫學之父」希波克拉底Hippocrates

在第三波的疫情中，每天接獲近50宗確診消息，不免人心惶惶，恐感染而不自知，不知不覺將病毒散播。見幾聲乾咳，少少不適已思疑自己會否中招，這種心情不難理解。面對病毒侵襲，未見打完仗的指望，當前情況下可做的是以持續的方式增強自身免疫系統。

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經陽光照射過的蘑菇含豐富維他命D，外國研究指出缺乏維他命D，可增加呼吸道傳染疾病風險，例如肺結核及肺炎。（Thanh Soledas/Unsplash）

據美國國家生物技術資訊中心資料，充足的鋅，鐵和維他命A、B12、B6、C和E的對於維持免疫功能至關重要，而個人的飲食方式、睡眠和運動習慣會影響營養吸收。恐懼和焦慮可能導致飲食習慣及進食慾望改變，久居家中只吃不動，又會導致肥胖風險增加。因此，均衡飲食，生活習慣及心理健康亦不宜忽視，強而有力的免疫系統才可抵抗病毒的侵襲。同時，列出以下飲食指南作參考，請按下圖了解此20個健康飲食貼士 ：

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適當的飲食幫助身體處於抵抗病毒的最強狀態，至於其他範疇，例如購買、清潔及食具用品的衛生也多加留神，盡量減少被病毒污染的風險，具體如下：

上文提及，多加留神食具及廚具用品的衛生狀況，相關下廚用品中，按不同材質，新冠病毒有各異的存活時間，甚至付款購買材料時的紙鈔及硬幣亦有病毒可依附存活。

請按圖了解新冠肺毒存活在相關入廚用品材質及貨幣表面的時間（時間由長至短排列）：

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再按圖看清外出購買食材及用品後，回到家中必做5步預防病毒入侵：

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參考資料︰NCBI/UNICEF