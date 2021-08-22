處暑｜初秋養生12款湯水對抗秋老虎　清熱生津潤肺防乾咳便秘

「處暑」是秋天的第二個節氣，「秋老虎」之際爭秋奪暑，養生湯水及飲食要顧脾胃、清熱及止渴，多吃養肺的食物，清熱解毒的食品亦能解熱消暑、補充水分及增進食慾。當秋天濕度開始下降，天氣乾燥易引起咽、鼻、唇乾燥、乾咳、皮膚乾、大便燥結及便秘，更要多喝湯水，吃含纖維豐富的食物，潤腸排毒。



步入秋季，「秋老虎」期間要多喝湯水清熱生津，多吃養肺及含纖維豐富的食物。（尹嘉蔚攝）

「處暑」是表示氣溫變化的節氣，本有「暑止」，暑氣至此而停止的意思，俗語有「爭秋奪暑」之說，指的就是從「立秋」到「處暑」期間天氣微妙的演變。據傳每年的「立秋」當天沒有下雨，立秋後的二十多天直到「處暑」前後同樣酷熱，尤其在中國南方地區，暑氣餘威猶在，早晚雖轉趨清涼，日間仍然高溫乾燥，甚至比立秋前更熱，此種天文現象俗稱「秋老虎」。

無花果，味甘性平，歸脾、肺、大腸經，有清潤止咳、開胃消食，健脾調中、潤肺利咽、潤腸通便、消腫解毒的功效。（尹嘉蔚攝）

謝嘉雯中醫師解釋「秋老虎」的暑熱容易耗費人體津液，飲食上要留意生津及潤燥，少吃煎炸、辛辣及燥熱食物，如炸物、烤肉及榴槤等，預防熱氣上火，誘發喉痛、暗瘡、咳嗽及便秘等燥熱症狀。步入秋季宜早睡早起，早睡可增強抵抗力，亦避免深夜涼風以免着涼，早起則有助於肺氣的舒暢，減少秋天罹患呼吸疾病的機會。

秋老虎12款養生湯水推介

1.淮山腰果桃膠湯

2.蓮藕馬蹄百合湯

3.雪耳雪梨瘦肉湯

4.無花果紅蘿蔔粟米薏仁湯

5.沙參杏仁海竹瘦肉湯

6.淮山海底椰無花果湯

7.鮮百合淮山無花果黃豆湯

8.老黃瓜赤小豆扁豆湯

9.菜乾蠔豉黃豆蘋果湯

10.五指毛桃海底椰蘋果湯

11.腐竹蘿蔔粟米瘦肉湯

12.蓮子淮山太子參湯



淮山腰果桃膠湯︰潤肺止咳、益氣補腎。

淮山腰果桃膠湯食譜

蓮藕馬蹄百合湯︰健脾和胃，養陰潤燥。

蓮藕馬蹄百合湯食譜

雪耳雪梨瘦肉湯︰潤肺止咳、滋陰潤燥。

雪耳雪梨瘦肉湯食譜

無花果紅蘿蔔粟米薏仁湯︰清熱解毒、健脾開胃。

無花果紅蘿蔔粟米薏仁湯食譜

沙參杏仁海竹瘦肉湯︰養陰潤燥、益氣生津。

沙參杏仁海竹瘦肉湯食譜

淮山海底椰無花果湯︰潤肺潤腸、健脾開胃。

淮山海底椰無花果湯食譜

鮮百合淮山無花果黃豆湯︰養陰、生津、助眠。

鮮百合淮山無花果黃豆湯食譜

老黃瓜赤小豆扁豆湯︰養肺消暑、清熱利濕。

老黃瓜赤小豆扁豆湯食譜

菜乾蠔豉黃豆蘋果湯︰滋陰及清熱。

菜乾蠔豉黃豆蘋果湯食譜

五指毛桃海底椰蘋果湯︰補氣化濕、潤肺止咳，潤而不滯，適合潮濕但開始乾燥的天氣。

五指毛桃海底椰蘋果湯食譜

腐竹蘿蔔粟米瘦肉湯︰潤肺及袪濕。

腐竹蘿蔔粟米瘦肉湯食譜

健脾生津湯-蓮子淮山太子參湯，助健脾益氣、益胃生津。 謝嘉雯中醫師

材料：蓮子30克、太子參20克、山藥30克、麥冬30克、蜜棗2粒、瘦肉適量。

做法︰材料洗淨，一起熬成湯。

功效：天氣炎熱，易心浮氣燥，蓮子助補脾止瀉、養心安神，配太子參、山藥及麥冬，有健脾益氣、益胃生津之效。

秋天潤燥宜吃山藥。（VCG）

此外，中醫養生學之中有「春暖、夏熱、秋燥、冬寒」的特點，燥是秋季的主氣，肺易被燥所傷。註冊中醫師彭明慧受訪時指出，白色食物與肺相應對，能潤燥養肺、生津化痰、養陰清燥，例如淮山、百合、蓮藕及梨等。

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