【健康湯水食譜】番茄薯仔魚尾湯四季皆宜　簡單2步煲出唔腥魚湯

番茄薯仔魚湯，相信無人不曉更是家庭常駐四季湯水之一，儘管這款湯水所用的食材大同小異，但每個家庭都有自己的番茄薯仔魚湯味道，某程度上是也是對自己家中吃飯的記憶。 這款湯水中的鮮魚可以根據自己的喜好選擇，今次用的便是大魚尾。

番茄薯仔魚湯一直深受男女老幼的歡迎，對比用肉碎、花甲，個人認為用鮮魚的味道更為出色和鮮甜。從以往的認知中，番茄薯仔魚湯大多數都會用上大眼雞或紅衫魚等海水魚，煲出來的湯水味道比較濃，較為多人喜愛。不過，早在幾年前紅衫魚及大眼雞被世界自然保護聯盟（IUCN）評定為「易危」品種，而且漁獲減少令身價暴升，平均一條3吋長的紅衫魚也要花上16元。事實上番茄薯仔不一定要用「紅色魚」，筆者發現用淡水魚味道也沒差，而且更多了一分清甜！

番茄薯仔魚尾湯，建議從魚袋中挑出魚肉加入湯中一同食用，不浪費之餘亦增加口感。

在食譜中，筆者用了屬於初級淡水魚的大魚尾（鱅魚），你亦可以選擇合時又新鮮的平價魚去煲，最重要處理魚時必須把內臟和鱗片清除乾淨及加薑片，便可以煲出沒有腥味的魚湯。其次，筆者訪問了註冊中醫師郭志華博士，她指普遍魚類都有健脾和胃的作用，但個別魚類會兼有其他作用，如利水消腫，清熱解毒，活血通絡，通乳等，如想有個別的功效便可選擇個別魚類。

番茄薯仔魚尾湯食譜

番茄薯仔鮮魚湯健脾和胃，清熱生津，養顏潤膚的功效。 註冊中醫師郭志華博士

按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

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