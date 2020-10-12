【三餸一湯食譜】簡易韓菜：海鮮大醬湯+煎餅+辣醬骨+涼拌茄子

說起韓國菜，第一個出現的聯想定必是泡菜及其引伸的菜式，當然韓式料理不只有紅彤彤的泡菜，若果吃厭了韓國菜館的菜單，不如嘗試以下的韓式家常菜，感受地道的家庭風味。 剪接︰潘諾兒

泡菜雖說是最能代表韓國食物之一，但並不是每一樣料理也會加入泡菜，在韓國家常菜中亦有不少用其他醬料製成的菜式，如大醬、辣椒醬等等。若然你不喜歡泡菜的話，以下的三餸一湯或者你可以嘗試一下，而且某些味道微辣帶甜，不嗜辣的仍可一試。

簡易韓菜三餸一湯

大醬湯（됀장찌개），以韓式味噌（大醬）煮成的湯品可謂「國民美食」，皆因韓國人相信天然發酵的大醬有益健康，既能幫助消化，而且卡路里低，家家戶戶都懂得烹調。大醬湯的食材配搭多樣，除了豆腐、瓜菜之外，還可加入肉類和海鮮。

韓式海鮮大醬湯食譜

海鮮煎餅，是韓國人在下雨天時必吃菜式，因煎餅在煎鍋上發出滋拉油跳聲跟窗外的滴答雨聲完美協奏，成了雨天交響樂中的美食，從此聽到雨聲就想到煎餅。一般都會有魷魚圈跟蝦仁，自煮還可以加上其他配搭，如其他海鮮、蔬菜等，吃之前還可蘸點韓式辣醬。

海鮮煎餅食譜

韓式辣醬骨，微辣帶甜，也是韓國辣椒醬的特色，雖同以辣椒製成，但味道不及桂林辣椒醬般辣，也比泰國辣椒醬稠，用它與排骨燜煮，簡單方便，只花半小時，醬汁牢牢包着肉排，濃濃的，啖啖肉，惹味開胃。

韓式辣醬骨食譜

韓式涼拌醬茄子，帶少少甜的韓式辣椒醬；煮好的茄子軟爬爬，吸收力強拌上喜歡的韓式調味醬，不用15分鐘，惹味指數即時急升，不再清寡。