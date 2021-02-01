【新年三餸一湯】蜜汁叉燒+茄汁蝦+蟹肉蛋白扒豆苗+粟米魚肚羹

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-02-01 21:00

農曆新年下星期便到，今年受疫情所限，不能跟家人外出食團年飯、開年飯。如果想在家裡煮一頓簡單又大體的做節飯，不妨參考是次三餸一湯食譜提案，氣炸蜜汁叉燒、茄汁蝦、蟹肉蛋白扒豆苗、粟米魚肚羹，都是一些30分鐘內可完成的菜式，色彩繽紛又好佐飯，看來十分醒神。儘管鼠年過得再差，都希望牛年伊始之時，大家能安安樂樂食餐好，有個新開始！

政務司司長張建宗（2月1日）宣佈了防疫措施最新安排，2人限聚令、晚市禁堂食等再度延長至2月17日，即橫跨農曆新年及情人節，意味著今年的團年飯、開年飯只能叫外賣或是自己煮。上星期介紹了團年飯三餸一湯，這次再給你多幾個選擇，都是一些賣相與味道兼備的做節菜。為了想慳時間，盡量沒有挑選太花時間的傳統意頭菜，如需時燜煮的南乳蓮藕燜豬手、要事前浸發的冬菇燜花膠，或是要斬要剪的鹽焗雞，反而選擇一些快手又色彩豐富的菜式，增添節日氣氛之餘，亦讓大家精神為之一振。當中包括：紅噹噹蜜汁叉燒、橙色的茄汁蝦、黃色的粟米魚肚羹，以及綠色的蟹肉蛋白扒豆苗。

蜜汁叉燒

「斬料！斬料！斬大嚿叉燒！」其實想食叉燒不一定要去燒臘檔加餸，自己整也不太難。近年氣炸鍋流行，用它來整叉燒也不失風味。脢頭肉塗滿了麥芽糖和秘製醃料，肉嫩多汁，想帶微微燶邊效果又不會燒焦，只需掌握適當溫度便可。

【氣炸鍋食譜】自製燶邊蜜汁叉燒話咁易 香脆多汁氣炸煎焗一樣掂

若然你沒有氣炸鍋，又想自製叉燒的話，可參考以下的蜜汁叉燒食譜，同樣需時30分鐘，但就用上焗爐，製法也是方便免睇火。

【燒味食譜．有片】靚叉燒30分鐘焗起 配鹹蛋重現經典黯然銷魂飯

蜜汁叉燒食譜

茄汁蝦

過節一定要食「蝦」，因為「蝦」與「哈」同音，齋講意頭已經先聲奪人。煮茄汁蝦用新鮮蝦或急凍蝦都可以，煎蝦前先印乾水分和撲生粉，不但令蝦更香脆，也有效防止蝦碌出水及減少彈油。調茄汁難度不高，煮起後最緊要將蝦擺得齊整美觀，可參考下圖的做法，把茄汁蝦放在圓碟上圍邊，賣相立即「升呢」，媲美高級中菜廳，長輩們也一定覺得夠體面！

【茄汁蝦食譜】過年做節意頭十足 酸甜醒胃喜氣洋洋！

茄汁蝦食譜

蟹肉蛋白扒豆苗

豆苗是很多人喜愛的蔬菜，但只在冬季當造，不是時時有得食。農曆新年是春天之始，春天過後豆苗會愈來愈少，那我們當然要把握時間食最嫩的豌豆苗，用來拌瑤柱或蟹肉皆可。蟹肉方面，可使用罐裝蟹肉或自行蒸蟹拆肉，加隻小蟹箝裝飾更高貴得體。這道菜步驟不多，只需15分鐘上桌，絕對是簡便又適合新手的做節菜。

【蔬菜食譜】蟹肉蛋白扒豆苗15分鐘新年菜 去青澀味只需2種材料

蟹肉蛋白扒豆苗食譜

粟米魚肚羹

最後是粟米魚肚羹，粟米湯本身已是很多人的Comfort Food，而這次的食譜則是在罐頭湯以外再加些即食粟米粒和魚肚，一下子便升級為宴會菜般的高級湯羹。粟米羹的滋味讓大人小孩都難以抗拒，而且魚肚含豐富膠原蛋白，對皮膚好，加入湯羹之中能提升養顏護膚之效，適合女士飲用。

【粟米魚肚羹食譜】罐頭湯加料昇華 護膚抗氧化女士最啱

粟米魚肚羹食譜

剪接：黃卓敏