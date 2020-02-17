【三餸一湯食譜】蘑菇粟米湯+茄子煎蛋+番茄蛋拌麵+豆乳布甸

武漢肺炎下全民抗疫，安排留在家中工作的人可不少，家中的儲量應該少不了雞蛋及粟米湯，它們可算是「襟擺」食材之一，而且千變萬化能做出多元化的料理，以下四道菜分別有湯羹、主菜及甜品，便是善用了雞蛋及粟米製作的簡單家常菜。

粟米，不論新鮮或罐頭裝，營養價值同樣高，當然罐裝的較耐放。至於新鮮粟米，剝剩兩層外皮，不用清洗以保鮮紙包好冷藏，可儲存約一周。另外，也可考慮拆掉粟米粒，先汆水2-3分鐘，撈起後瀝乾水分，分袋裝好後放入雪櫃冷凍，使用前解凍用即可。想進一步省時間又有富營養的粟米粒可用，超市中的冷凍粟米粒也是值得推薦的選擇。

用新鮮食材炮製的蘑菇粟米湯，簡單做法已媲美坊間賣的罐頭湯，而且更有益健康。（李賢華攝）

今次三餸一湯食譜，就由粟米粒先登場，自己在家中也可預備金黃色的粟米湯，比罐頭的低鈉及更「多料」，配富蛋白質的白蘑菇，或者加隻蛋做蛋花，提高湯羹的嫩滑口感。

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蘑菇粟米湯食譜

說起蛋花，雞蛋實在是美味兼飽肚，它有豐富及優質的蛋白質，1隻蛋的熱量約為70千卡，「肚空空」時以它果腹是非常理想的選擇。烚蛋、煎荷包蛋、炒蛋、水波蛋、溫泉蛋、蒸水蛋、奄列、燉蛋…超多花款的蛋料理俘虜不少「蛋迷」。不過，雞蛋雖然比較耐放，亦需要留意有食用期限以免變質。

溫度在2至5℃的情況下，雞蛋的保質期約四至五個星期。如果在室內常溫下保存，冬季建議為15天，夏季大概是10天。（Heather Ford/Unsplash）

根據美國食品藥物管理局（FDA）和美國雞蛋安全委員會聲稱，雞蛋被包裝後，依正確的貯存方法，溫度在2至5℃的情況下，雞蛋的保質期約四至五個星期。如果在室內常溫下保存，冬季建議為15天，夏季大概是10天。

按圖了解雞蛋正確的貯存方法來保持品質︰

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眾多的蛋料理中，自己喜愛煎蛋餅及炒滑蛋，以下兩道小菜分別是茄子煎蛋及番茄蛋拌麵，茄子、番茄及雞蛋都是常見又實惠的食材，其實美味菜餚不一定要矜貴，樸實簡單的方法，也足以令人食指大動，裊裊「家鄉味」也豐富了進餐的情懷。

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茄子煎蛋，如果蛋餅太大塊難以覆轉，用碟蓋於煎餅上，連煎鍋整份反轉，再將蛋餅回鍋煎。（詹郭敏攝）

茄子煎蛋食譜

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鉀可抑鈉，高鉀食物（番茄、雞蛋）可排走體內多餘的鈉質，所以白麵（非油炸麵的鈉質偏高）跟番茄炒蛋，在營養平衡及味道上可說相得益彰。（岑卓熹搟）

番茄蛋拌麵食譜

飯後有「暖笠笠」的窩心甜品，製作省時簡單，用上雞蛋、豆奶和糖，三合一可變出嫩滑的豆乳布甸。

豆乳布甸簡單易做，有豐富鈣質及蛋白質。（岑卓熙攝）

它像冰花燉蛋，前者用豆奶，後者用水。豆奶的質感更稠密細緻，自然地豆味也較濃。其次是雞蛋比例，一人份的豆乳布甸用上1隻雞蛋，冰花燉蛋可用2隻雞蛋來增加蛋香味，以上大家可作參考。蓋好保鮮紙，用中火蒸便可，多等15分鐘才拿走保鮮紙，雞蛋便凝固得更好更穩定。喜歡吃凍的，也可將豆乳布甸冷藏，然後加些許水果提味享用。

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