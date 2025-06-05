夏季養生｜依節氣養生調整飲食作息提升免疫力！宜清淡、少油鹽

台灣中醫師徐瑋憶表示，新冠病毒感染多為輕症或無症狀，但65歲以上長者、孕產婦或具慢性病史者需特別注意下列重症警示症狀，包括喘和呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清、皮膚嘴唇或指甲床發青、無法進食喝水或服藥、尿量明顯減少、收縮壓<90mmHg或無發燒下心跳>100次/分鐘，請務必立刻就醫，把握黃金時間及早診治。



台灣近來新冠病毒確診多輕症或無症狀 免疫較低族群應多加留意

台灣徐瑋憶中醫師指出，近日中醫門診的確診民眾增加，多表現為輕症、症狀多變且與一般感冒、流感及夏季好發的腸胃炎、中暑難以區分，且傳染力強，1人確診全家中標。常見發燒、喉嚨癢痛、鼻塞鼻涕鼻水、咳嗽、肌肉痠痛、頭暈、頭痛、疲倦、嘔吐，有的出現腹痛腹瀉症狀，與疫情第1、2年爆發時的痰黃量多、咳嗽多的症狀不同。

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部分民眾患有慢性病、長者、孕婦及幼童屬於免疫力較低族群，建議至西醫評估治療，同時至中醫院所診治，中醫師會依據體質開立中藥及針灸，幫助縮短慢性免疫反應的時間及促進身體復原。另外，一般確診輕症的民眾，第一時間至中醫診所診治是個不錯的選擇，幫助即早調整免疫力並恢復健康。

台灣徐瑋憶中醫師觀察，門診仍會見到2、3年前確診後，或打完疫苗後免疫不穩定的民眾，例如：變得容易2-3個月感冒1次、確診後氣喘、長期水瀉，恐慌、心悸、胸悶和心律不整，落髮、月經失調及確診後診斷橋本氏甲狀腺炎及第一型糖尿病的案例。其中不乏原本沒有慢性病或是未做健康檢查的亞健康民眾。

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中醫認為腸胃與免疫器官相呼應 夏季依節氣養生調整飲食作息

中醫強調腸胃為後天之本，為氣血生化之源，與現代醫學發現腸胃道是最大的免疫器官相互呼應。中醫師常常藉由調理腸胃來重建免疫力，避免免疫過亢或低下，搭配個別體質調和陰陽，搭配飲食生活注意事項，重啟身體自然的修復能力。因此建議民眾有確診後診斷的各種疾病，皆可至中醫門診諮詢及診治。

因應這波疫情，建議民眾應勤洗手、至人群聚集處配戴口罩、調整作息、規律運動、調適壓力。徐瑋憶中醫師提醒，中醫特別強調節氣養生，夏季飲食和生活作息建議如下：

▸夏日晝長夜短應晚睡早起：約莫11點前上床、6點前起床，但不建議熬夜。

▸飲食宜清淡、少油鹽、補充水分：避免甘肥厚味、生冷、甜食、酒精及含糖飲料。

▸夏季主心，苦味入心：推薦吃當季含有苦味、水分多及纖維質多的食材，如苦瓜、冬瓜、絲瓜、青瓜、無糖綠豆湯。

▸日常清熱利濕食療：可食用冬瓜薏仁湯、絲瓜排骨湯加薑絲、涼拌苦瓜、綠豆百合湯等。



吃這些預防6種問題（按圖看清👇👇👇）

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針對易感冒，免疫不穩定及慢性病的民眾，建議至中醫院所依照民眾不同體質開立茶包才能對症下藥。讓中醫幫助建立身體平衡力。

▸一般防疫：成分包含荊芥、防風、羌活、桔梗等。

▸四肢冷、身體中軸怕冷：開立桂枝、白芍、生薑等促進心陽氣。

▸愛吃麵食、烤炸物、含痰飲料及水果：通常伴有痰濕，開立半夏、陳皮、茯苓等，祛濕化痰，行氣利水。

▸沒有運動習慣：常見氣機及情緒阻滯，開立行氣疏肝健脾藥香附、藿香、紫蘇等，並建議養成良好運動習慣。

▸經常熬夜或大小夜班：注意睡眠及腸胃，開立健脾化濕安神藥，並維護氣血。



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