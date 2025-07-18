麵食譜｜低卡高蛋白翡翠海皇蝦麵做法　大廚教1招自製麵條更Q彈！

減醣也可以吃麵！台灣健康主廚陸巧因分享低碳水化合物料理「翡翠海皇蝦麵」，高蛋白的鯛魚片和蝦仁製作麵條，搭配營養豐富的海鮮湯底，不僅美味可口，還能讓血糖不亂飆，同時保持體重管理。



食譜如下：

翡翠海皇蝦麵食譜（按圖👇👇👇）

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材料

汆水小棠菜150g、鯛魚500g、蝦仁500g、雞蛋1顆、鹽巴5g、白胡椒粉5g、麵粉50g、冰塊適量、蝦高湯3000ml、蛤蜊600g、透抽（魷魚）150g、豆芽菜100g、凍豆腐100g、蔥絲30g、紅辣椒絲30g、九層塔香料油30g、花椒蝦油30g、油蔥酥30g、白胡椒粉3g。



做法

1. 小棠菜、蝦仁、鯛魚片、雞蛋和鹽巴、白胡椒粉放到調理機內打勻成泥。

2. 加入麵粉攪拌均勻後，將蝦麵泥放到裱花袋內。

3. 煮一鍋滾水，加少許鹽，袋角剪小口，在滾水中擠出成麵條，撈出後泡冰塊水。

4. 原鍋汆水豆芽菜取出擠乾水。凍豆腐汆水擠乾水。

5. 蝦湯入鍋加熱，煮滾後加入蛤蜊與透抽煮熟後取出備用。

6. 蝦湯中加入白胡椒粉調味備用。

7. 取一湯碗放入豆芽菜、蝦麵、蛤蜊、透抽和凍豆腐。

8. 淋上蝦高湯，點綴蔥絲、辣椒絲與油蔥酥，再淋上九層塔香料油。

9. 花椒蝦油加熱後，淋在麵上即可完成。



櫻花蝦營養（按圖👇👇👇）

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Tip

陸巧因指出，鯛魚片是一種極佳的食材，但在使用時應移除部分血合肉以減少腥味。打泥製作麵條時，最好保持魚肉略為冰凍狀態，可防止攪打產生的熱能，導致魚肉變質。麵條製作完畢後，不宜過度泡冰水，以免吸水過多，適量冰鎮可增加其Q彈口感。

營養加分

台灣營養師劉怡里表示，白麵條如陽春麵、拉麵、烏冬麵，都是屬於高GI食物，而減醣料理最好選擇低GI食材，會比較好，這道料理當中，麵粉加入蛋白質跟蔬菜，可以將GI值拉低。

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台灣博仁醫院副院長康志森也說，海鮮的低脂特性及其含鋅、硒等抗氧化元素，如蝦紅素與牛磺酸，有助於膽汁分泌及膽固醇排洩，對血管修復大有裨益。料理中的小棠菜和魚肉麵條的結合，使得整道料理既減醣又低熱量。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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