萬聖節食譜｜日博主教製番薯鬼臉！焗前多1步脆過薯片+叮番薯技巧

番薯食譜｜萬聖節快到啦！日本的美食創作者tipsmarche_official在Instagram上分享一個簡單又可愛的節日主題食譜！主角是營養價值極高、口感香甜的番薯，無論是蒸、煮、煎或烤都美味至極。教你如何用簡單的材料和工序，將這道美味食材變成療癒又應景、跟薯片一樣脆的「萬聖節番薯鬼片」！同時也會分享用微波爐快速「叮」出鬆軟番薯的小技巧。



療癒又應景、跟薯片一樣脆的「萬聖節番薯鬼片」（tipsmarche_official@Instagram）

「番薯鬼片」這個做法非常簡單，只需要用到3種食材，就可以做出又可愛又脆的薯片，還可和孩子一起動手製作，增加節日氣氛，也可讓他們自由發揮，設計出自己喜歡的萬聖節圖案。

番薯可以去皮或不去皮，若番薯不去皮，要仔細刷洗乾淨。焗前也要把番薯表面的澱粉洗掉、抹乾，口感才會更清爽、顏色更漂亮。

番薯食譜｜烤焗番薯脆片口感清爽

材料（2人）：

番薯100克

一包紅糖條

牛油10克（已融化）



做法：

1. 將番薯切成粗細均勻的長條薄片，可利用刨皮器輔助。

2. 把番薯薄片放入清水中清洗，去除番薯表面的多餘澱粉。

3. 用廚房紙擦乾番薯片表面的水氣。

4. 以擠壓式的模具在番薯片上按壓出可愛的眼睛和嘴巴，製作出可愛的「番薯鬼臉」。

5. 將番薯片排放在鋪有烘焙紙的烤盤上，塗上已溶化的牛油，撒上紅糖和裝飾。

6. 將烤盤放入已預熱至170°C的烤箱中，烤約13至15分鐘，直到番薯片變得金黃酥脆即可。

不失敗秘訣：想讓番薯片變得更脆，除了清洗，也可選擇浸泡約10分鐘。



除了用烤箱焗番薯，還可以用微波爐叮番薯，只需要一張紙就能在短時間內安全又輕鬆「叮」出鬆軟、熱騰騰的美味番薯。不過，主要適用於尺寸較小的日本、台灣或印尼番薯，不建議用來叮體積較大的大紅薯。

番薯食譜｜微波爐叮番薯步驟

1. 打洞穿孔： 用叉子或牙籤在整條番薯的表皮上均勻地戳幾個小洞。這一步有助於釋放番薯內部的水蒸氣，防止加熱時爆開，確保受熱均勻。

2. 濕紙包覆： 用廚房紙，將整條番薯完全包裹起來，用水將包裹好的番薯弄濕，再稍微瀝乾多餘的水分。濕潤的紙巾能鎖住水分，避免番薯被「叮」得太乾。

3. 微波爐加熱： 將包好的番薯放入微波爐中，設定為中高火加熱約5到6分鐘。在加熱過程中，將番薯翻轉一次，確保兩面都能均勻受熱，叮完餘下時間，即可取出。

番薯完成微波加熱後，可輕輕用一根筷子插入番薯最厚的部位，如果筷子能夠輕鬆不費力地插穿番薯，就表示番薯已經熟透，可以安心享用了。