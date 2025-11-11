海俊傑為妻換肝急籌$150萬　醫揭沒急性肝硬化 預防6招+護肝4食物

海俊傑太太肝硬化｜藝人海俊傑於11月8日在社交平台拍片求助，太太莫家慈（Effie）患上「急性肝硬化」，要籌約150萬（港幣，下同）手術費換肝，現他已籌到70萬元，盼大眾伸出援手。究竟什麼是肝硬化？急性與非急性又有何區別？平時又該怎麼預防呢？



急性肝衰竭｜食慾不振、言語混亂等早期症狀

海俊傑透露太太由香港瑪麗醫院轉介到廣州中山醫院，正安排換肝，希望公開籌集手術費，助他們渡過難關。片中他情緒激動、面容憔悴，並多次痛哭到說不出話。但根據腸胃肝臟科專科醫生吳昊在接受媒體採訪時指出，醫學上並無「急性肝硬化」這個病，估計海俊傑指的是急性肝衰竭，這種病通常是肝功能突然喪失，患者會出現黃疸、水腫等症狀，最終可能陷入昏迷。談及早期症狀，根據香港中文大學肝臟護理中心等報道，表示患者會出現：護肝｜忍尿不吃早餐中醫揭8個傷肝行為 忌吃1類堅果？4大護肝食物

1. 食慾不振、容易疲倦、惡心、發燒等反應

2. 意識混亂、言語混亂、記憶力下降、手腳不協調等神經系統症狀

3. 小便顏色變深，尿液會呈現茶色或深黃色



肝衰竭早期症狀：食慾不振、容易疲倦、惡心、發燒等反應（Andrea Piacquadio@pexels）

什麼是急性肝衰竭？

急性肝衰竭就是肝臟突然「罷工」了，不像肝硬化是肝細胞受到長期損傷，經過數年甚至數十年才慢慢累積、損壞而形成的病變。急性肝衰竭是在幾天或幾周內突然發生，是非常危險的緊急狀況。大量肝細胞會在短時間內發炎死亡，導致肝臟無法正常執行解毒和代謝功能。由於肝臟是身體的「解毒中心」，其功能喪失會引發嚴重的併發症，例如：腦水腫、出血、腎衰竭等多器官功能衰竭，以及凝血功能障礙、黃疸迅速加劇和肝性腦病變。肝癌｜不煙不酒冇肝炎史6旬漢腰痛就醫確診肝癌！醫揭與1小食有關

急性肝衰竭就是肝臟突然「罷工」了，其肝臟功能在數天到數周的短時間內大面積喪失。（maronmaron@photo-ac）

肝衰竭｜急性和慢性的分別？

肝衰竭有急性與慢性之分，兩者在病因、病程和嚴重程度上都存在著巨大的分別：

急性肝衰竭：病程進展迅速，通常在2周內，部分標準為8周內，肝臟功能急劇惡化。一般發生在沒有慢性肝病史的人身上。肝功能在數天到數周內大面積喪失，迅速導致多器官功能衰竭和肝性腦病變，危及生命。主要病因有藥物中毒，急性病毒性肝炎（甲肝、乙肝）、中毒等。花生好處｜護心防中風5好處3類人慎食 做錯1步恐急性肝衰竭！

慢性肝衰揭：通常是在慢性肝病（如：肝硬化）的基礎上，經過數月或數年逐漸發展，肝功能緩慢、漸進地衰竭。雖然慢性肝衰竭也會有急性惡化，但這是一個是長期的累積損傷。主要病因有慢性病毒性肝炎（乙肝、丙肝）、長期酗酒等。

不要長期酗酒，影響肝臟功能（NickyPe@pixabay）

肝衰竭｜預防7方法 避免飲酒不要熬夜

根據梅約診所 (Mayo Clinic）等綜合報道，做好這些能有效預防肝衰竭：

1. 避免過量飲酒：對健康的成年人來說，要適量飲酒，一般女性每天最多一杯，男性每天最多兩杯。



2. 接種疫苗：若有慢性肝病，請咨詢醫生是否可接種乙型肝炎疫苗和甲型肝炎也可以接種疫苗。



3. 勿吃野生蘑菇：野生蘑菇如分辨不了是否有毒就不要吃，否則易中毒導致肝衰竭。



4. 遵循醫囑：服用所有處方藥前，應告知醫生肝臟情況，並嚴格遵循劑量。



護肝飲食｜護肝新寵蔬菜貴族雅枝竹 調節血脂改善脂肪肝3大功效

5. 定期檢查：特別是對於有肝病家族史、長期飲酒或患有糖尿病、肥胖症的人，應定期進行肝功能檢查和超聲波檢查，及早發現並處理肝臟問題。



6. 均衡飲食：多吃蔬菜、水果和全穀物（糙米、燕麥等），少吃高糖、高脂肪的食物，減少肝臟負擔。



7. 不要捱夜：捱夜會讓肝臟錯失修復黃金期，凌晨1點到3點是肝臟的「自我修復黃金時段」，只有身體進入深度睡眠，肝臟才能集中精力進行細胞修復、排出毒素。



護肝４大食物

除了以上預防方法之外，飲食也能在很大程度上成為我們預防肝衰竭的重要防線，特定食物可以激活和強化肝臟自身的修復能力，幫助肝臟清除毒素、抵抗炎症，降低肝功能損傷和慢性肝衰竭的風險。

護肝食物1｜橄欖油降低肝臟炎症

橄欖油富含單不飽和脂肪酸和多酚，能減少肝臟脂肪堆積，有效降低肝臟炎症反應。橄欖油｜油瓶倒轉多泡營養較高？專家2招辨優劣 倒油1情況知劣貨

橄欖油富含單不飽和脂肪酸和多酚，有效降低肝臟炎症反應。（Couleur@pixabay）

食用建議：最好用於涼拌沙律或低溫烹飪（如炒菜、煎蛋）避免高溫爆炒。也可用來蘸麵包代替牛油（黃油）。

份量： 每日1到2湯匙（15至30毫升）



護肝食物2｜大蒜促進肝臟解毒能力

大蒜含有豐富的硫化物，能促進肝臟解毒能力和肝細胞修復，有助於減緩脂肪肝惡化。大蒜功效｜護腸助防癌天然抗菌！醫揭1食法更有益錯1步營養全破壞

大蒜促進肝臟解毒能力（Nick Collins@pexels）

食用建議：生吃效果較好；也可切碎加入炒菜中調味。

份量：每日建議吃1到2瓣（約3克到6克）一定是新鮮大蒜，而不是大蒜粉。



護肝食物3｜紅蘿蔔促進肝細胞再生

富含β-胡蘿蔔素，能幫助肝臟抵抗損傷，促進受損肝細胞的再生。紅蘿蔔營養｜紅蘿蔔帶泥才新鮮？菜販教挑選5招 延長保鮮勿漏1步

紅蘿蔔促進肝細胞再生（Suzy Hazelwood@pexels）

食用建議：可生吃作為零食，或與其他蔬果榨汁飲用；亦非常適合入菜烹飪，如炒肉、煮湯。

份量：每日建議吃1根中等大小的紅蘿蔔（約70克到100克）的份量。



護肝食物4｜椰花菜排出毒素

椰菜花屬於十字花科蔬菜（同屬的還有芽菜、芥菜、西蘭花等），富含硫化物，能有效刺激肝臟產生解毒酵素，從而協助身體排出毒素，減輕肝臟負擔。洗菜貼士｜西蘭花椰菜花點洗最乾淨？內行人教1招快速去農藥菜蟲

椰花菜排出毒素（Louis Hansel@unsplash）

食用建議：最好蒸煮或者無水快炒，要低溫，少水，這樣能保證其維他命C、B的流失率最低

份量：每星期食用2至3次，每次約50克。

貼士：椰菜花必須徹底煮熟才可食用。未煮透的椰菜花可能會影響碘質吸收，長期進食有機會導致甲狀腺腫大。

