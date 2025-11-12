男吃炒飯入ICU確診炒飯綜合症！4招預防+4食物忌隔夜 1種蛋都有份

炒飯綜合症｜隔夜飯｜吃炒飯吃進ICU？近日，浙江省杭州市的姚先生（化名）因用隔夜白米飯自製炒飯食用，不料隨即出現劇烈腹痛、嘔吐等症狀甚至還出現休克，最後被送進ICU。隔夜炒飯真的能要人命？除了隔夜炒飯還有什麼隔夜的食物不能吃？又該如何預防呢？



炒飯綜合症｜腹痛、嘔吐甚至休克

綜合內媒報道，指姚先生為圖方便使用已經在雪櫃存放兩天的白飯來自製炒飯食用，進食後出現面色慘白、腹痛、頻繁嘔吐的症狀，被送到醫院時已是嚴重休克的狀態，情況十分危急。幸好，經過ICU醫務人員的搶救，姚先生被救了回來，脫離了危險。據杭州市第一人民醫院的專家介紹，姚先生確診為「炒飯綜合症」。

據杭州市第一人民醫院的專家介紹，姚先生確診為「炒飯綜合症」（zhangtingzhi@pixabay）

炒飯綜合症｜蠟樣芽孢桿菌 毒素具有耐熱性

炒飯綜合症，是指食用了未經妥善冷藏或反覆加熱的米飯（尤其是炒飯）而引起的食物中毒。這種由「蠟樣芽孢桿菌」所引起的食物中毒，一般米飯煮熟後，如果在室溫下放置超過2小時蠟樣芽孢桿菌孢子就會開始生長，細菌在米飯中會大量繁殖並產生兩種毒素：一種是嘔吐型毒素，另一種是引起腹瀉型毒素。當把米飯重新加熱時，雖能殺死細菌本身，但細菌所生長出來的毒素確實耐熱，尤其是嘔吐型毒素能在攝氏126度存活長達90分鐘，且進食後0.5至6小時內會迅速發病，難以消滅。

產生兩種毒素：一種是嘔吐型毒素，另一種是引起腹瀉型毒素。（Sora Shimazaki@pexels）

炒飯貼士｜炒飯粒粒分明亮澤2大秘訣 豉油點放原來好多人都錯！

炒飯綜合症｜預防4方法 千萬別放室溫逾2小時

那麼平時我們該如何預防「炒飯綜合症」？根據香港食物安全中心等綜合報道，主要有以下幾點：

1. 嚴格控制溫度：將分裝好的米飯放入密封保鮮盒或保鮮袋中，立即移至冰箱冷藏，保持在4°C或以下。

2. 存放最多兩天：即使在冰箱中，也要盡快在1至2天內吃完。冰箱只是抑制細菌生長，不能無限期保鮮。

3. 保持用具清潔：確保處理剩飯的餐具、砧板和雙手都是乾淨的，避免生食上的細菌（如沙門氏菌）污染到熟米飯上。

4. 食物不要在室溫下放超過2小時。



米飯千萬別在室溫下放超2小時（Pille R. Priske@unsplash）

隔夜食物風險多

「蠟樣芽孢桿菌」是一種很常見的環境細菌，能夠在多種食物中生長並產生耐熱毒素，簡單來說，不止存在於米飯上，還有一些常見的食物也不宜隔夜吃。

1. 酒釀

酒釀是透過酒麴（如酵母）將米飯中的澱粉轉化為糖，再發酵成酒精，且酒釀的基底是糯米飯，要是儲存不當就有可能產生蠟樣芽孢桿菌的孢子。

酒釀要是儲存不當就有可能產生蠟樣芽孢桿菌的孢子。（2705866139@小紅書）

建議

1. 將酒釀放入乾淨、無油無水的密封容器中，放入冰箱冷藏（4°C以下），能保存1周，但隨著時間推移，風味會逐漸變酸。

2. 將酒釀分裝成小份，放入冷凍庫（-18℃或以下），可以保存數月，但一旦解凍了就要盡快食用，不宜再次冷凍。



2. 木耳

如果木耳在室溫下浸泡超過4小時，或者隔夜浸泡且環境衛生條件不佳，就會產生米酵菌酸，這種致命毒素耐高溫，煮沸也無法被殺死。而煮熟的木耳如果在室溫下放置過夜，細菌（如沙門氏菌、大腸桿菌）會在食物中迅速繁殖，導致木耳變質，此外亞硝酸鹽也是一大危害，雖然木耳本身不含高量亞硝酸鹽，但在煮熟後長時間放置（特別是隔夜），木耳中的硝酸鹽會被細菌分解，轉化為亞硝酸鹽，有致癌風險。

木耳也不能隔夜吃，有致癌風險（491308739@小紅書）

建議

1. 木耳最好現泡現吃，熱水泡不超過30分鐘；冷水泡不超過2小時，千萬不能久泡。

2. 如需過夜泡發，必須放入冰箱冷藏（4℃或以下），且不應超過24小時。

3. 如發現木耳有黏糊、異味或變質的現象，要立即丟棄。



3. 海鮮類

海鮮（如：魚、蝦、蟹）富含高蛋白的同時也是細菌（如沙門氏菌、蠟樣芽孢桿菌等）非常喜歡的「營養大餐」，如放置過夜，即使加熱了毒素也依然無法被破壞，吃下去會傷肝腎還會食物中毒。

海鮮（如：魚、蝦、蟹）富含高蛋白，隔夜吃有傷肝腎的風險（ksbaeg@pixabay）

建議

1. 最好趕快吃掉，不要在室溫下放置超過2小時

2. 食用前必須徹底加熱，至少要達到75°C以上。

3. 如有異味或變質，要立即丟掉。



4. 溏心蛋

溏心蛋不是完全煮熟的雞蛋，殺菌不徹底，容易產生沙門氏菌，長時間存放後，這些細菌會大量繁殖，食用後可能導致腸胃不適或食物中毒。

溏心蛋隔夜吃可能會引起腸胃不適（Alexander Belov@unsplash）

建議：如要保存煮好後立即用冰水降溫，放入密封保鮮盒，並立即存入冰箱（4°C以下），冷藏時間最長不要超過24小時。

