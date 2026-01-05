瑜伽飲食｜瑜伽前後飲食3貼士健康瘦身增耐力　營養師教最佳配搭

瑜伽是許多人喜愛的運動，不僅能消耗熱量，還能平衡身心。營養師教你，透過精準掌握瑜伽前、中、後的營養補充時機與食物組合，練習者更能有效提升體能表現並加速身體恢復，讓瑜伽帶來的健康效益最大化。



瑜伽運動前1小時：避免空腹無力或過飽不適

台灣營養師高敏敏指出，瑜伽練習前的飲食至關重要，在練習前約1小時進食，可以確保身體有足夠能量，但不會因食物堆積在胃部而影響動作。建議選擇易消化、低脂肪且低纖維的碳水化合物搭配少量蛋白質，幫助身體進入最佳狀態。

香蕉搭配燕麥奶是理想選擇，香蕉富含鉀質可預防抽筋，而燕麥奶中的複合碳水化合物能穩定釋放能量。

優酪乳配全麥吐司則能提供蛋白質和膳食纖維，適合下午做瑜伽前食用。



瑜伽練習過程中：補充水分、電解質 維持身體平衡

高敏敏強調，瑜伽不像高強度運動會大量出汗，但隨著呼吸節奏和體位練習，身體仍會逐漸流失水分，而適時補充水分對維持注意力集中和動作協調性至關重要。

她建議，在體式變換間隙，可以小口飲用白開水或椰子水，後者含有電解質能更有效幫助身體保持水分平衡。若出現頭暈、注意力難以集中等症狀，可能是水分不足的警訊。



把握瑜伽結束後：補充蛋白質促進肌肉修復

高敏敏提到，瑜伽結束後30至60分鐘內是「黃金營養窗口」，此時身體對營養的吸收效率最高。推薦在這個時段補充蔬果昔，例如藍莓、羽衣甘藍、無糖豆漿與優酪乳的組合，能一次補充水分、抗氧化物質和蛋白質。

藍莓富含花青素有助降低運動後的自由基；

羽衣甘藍提供鐵、葉酸和維生素C；

豆漿和優酪乳則提供優質蛋白質。



這樣的營養組合不僅能加速肌肉修復，還能減輕疲勞和肌肉痠痛，長期堅持更能改善體態線條。

不同瑜伽練習時段 適合不同的飲食搭配

高敏敏提醒，不同的瑜伽練習時段，可搭配多元飲食。

茶葉蛋搭配蘋果切片是優質蛋白質與維生素C的完美組合，特別適合中午前後的瑜伽課程；

地瓜配無糖豆漿是較長課程前的理想選擇，地瓜的低升糖指數能維持穩定血糖和持久體力，而無糖豆漿提供植物性蛋白與鉀，有助於肌肉維持與細胞水分平衡。



瑜伽後的收操拉伸同樣重要，不應匆忙結束練習。適當的收操不僅能幫助身體降溫、緩解肌肉痠痛，更能延續練習效果，讓身心從緊繃狀態逐漸過渡到放鬆，透過正確的飲食策略與完整的練習流程，才能使瑜伽帶來的健康效益最大化。

地瓜「1吃法」防肺癌，早上吃最好！中醫提醒：地瓜跟它一起吃會長結石

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

