藍莓禁忌｜母子吃瓶蓋大藍莓齊腹瀉！醫揭2關鍵+最佳尺寸宜吃多少

藍莓功效｜藍莓被譽為「漿果之王」，吃的時候多數人喜歡揀大的來吃，覺得愈大愈營養。實則非然，內地一對母子就在吃了直徑近30毫米（相當於礦泉水瓶的瓶蓋）的超大藍莓後，相繼出現腹脹、肚瀉等症狀。那麼，藍莓怎挑才好？醫生指出，藍莓有專屬的「黃金尺寸」。



內地一對母子就在吃了直徑近30毫米的超大藍莓後，相繼出現腹脹、肚瀉等症狀。（來源：光明網）

藍莓禁忌｜內地兩母子吃超大藍莓致腹瀉

據內媒《騰訊網》報道，張女士（化名）特意買了超大藍莓打算給家人補充營養，不料吃完後，就出現腹脹、腹瀉等情況。兩人隨即到南京市婦幼保健院就醫，該院的消化內鏡主任張為民醫生檢查後表示，主要是因為過量食用超大藍莓，加重了腸胃負擔所致。

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藍莓禁忌｜超大藍莓 直接刺激胃黏膜

藍莓營養豐富，有抗老、護眼、降血壓等功效，為什麼會引起腸胃不適？張醫生表示，超大藍莓很多是受人為催大，生長周期較短，果實的果酸、鞣酸的濃度偏高，這些酸性物質會直接刺激胃黏膜，對於本身腸胃脆弱（如有胃炎、胃潰瘍）的人來說，極易引起燒心、反酸等反應。此外，超大藍莓的果肉纖維較硬，進入消化道後會加速腸道蠕動，引發腹脹、腹瀉。

超大藍莓受人為催大，果實的果酸、鞣酸的濃度偏高，這些酸性物質會直接刺激胃黏膜。（freepik）

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藍莓禁忌｜每日宜吃多少？黃金尺寸是多少？

藍莓之所以被稱為「超級食物」，主要是因為含有極高濃度的多酚類化合物——花青素，其抗氧化能力是維他命E的50倍。每100克的藍莓花青素含量大約在70毫克至500毫克之間。而花青素含量最高的是野生藍莓（高達500毫克），但其個頭只有人工種植的一半大，所以藍莓並非愈大愈好。張醫生強調，每日吃10至20顆直徑為14至16毫米左右的藍莓（如常見的大顆波霸珍珠即可），就能滿足日常需求。這個尺寸的藍莓，既能吃到豐富的花青素，又能有爽脆的口感，性價比極高。

每日吃10至20顆直徑為14至16毫米左右的藍莓，就能滿足日常需求。（istockphoto）

藍莓怎麼揀？4招挑選揀新鮮藍莓

想要揀到好藍莓，除了要看尺寸，還要看果粉、硬度等。藍莓功效｜護目抗老愈大粒營養愈高？拆解黃金尺寸+挑選4招+保存

1. 看果粉

藍莓表面的「白粉」，實則是果粉，有保護果實、減少水分蒸發、抵抗細菌入侵等作用。果粉愈多，藍莓就愈新鮮。

藍莓表面的果粉愈多，就愈新鮮。（來源：光明網）

2. 看果色

要選藍紫色、果身圓潤飽滿的，切不可選發綠、發黑、發暗的果實，代表沒熟透或者過熟。

3. 捏硬度

輕捏一下果實，若覺得結實、有彈性可選。如果發軟，即代表已經變質。

新鮮藍莓，果臍應該是乾燥、緊縮的，若看起來濕嗒嗒，甚至摸起來黏糊糊的，就不建議購買。（來源：光明網）

4. 查果臍

果臍（即底部）是藍莓最脆弱的地方，極易發霉。新鮮藍莓，果臍應該是乾燥、緊縮的。若看起來濕嗒嗒，甚至摸起來黏糊糊的，就不建議購買。