杜拜朱古力1個熱量=半盒排骨飯！營養師教4招健康吃配2飲品助解膩

切開後會發出清脆聲響、裡頭流出濃郁綠色內餡的「杜拜朱古力（杜拜巧克力）」，最近成為熱門話題。從視覺到口感都很吸睛又療癒，不過成分其實不單純。



台灣營養師楊斯涵提醒，杜拜朱古力的特色來自高油脂的開心果醬、奶油炒過的細絲麵，再加上厚實朱古力外殼，整體是高糖、高脂又帶有精緻澱粉的組合，吃起來香濃酥脆，但熱量也不低。想跟風嚐鮮可以，重點是要懂得怎麼吃。

營養師教你4招健康食杜拜朱古力👇👇👇

學會這4招，吃杜拜朱古力沒負擔（Gombom@YouTube；01製圖）

+ 4

杜拜朱古力紅什麼？爆紅關鍵在「靈魂內餡」

杜拜朱古力之所以爆紅，關鍵就在它和一般朱古力很不一樣的內餡設計。它常用中東甜點中常見的卡達伊夫麵（Kadayif、Kataifi），這是一種非常細的絲狀麵團，通常會先以奶油炒到金黃酥脆，再和開心果醬混合，最後包進厚厚的朱古力外層中。

也因為這樣，杜拜朱古力不只是「甜」，而是同時結合了朱古力外殼的硬脆、麵絲的酥鬆，以及開心果醬的濃郁滑順，口感層次明顯，和一般片狀朱古力或松露朱古力很不一樣。

和一般朱古力差在哪？

相較於常見朱古力，杜拜朱古力最大的差別不只在外觀吸睛，更在於整體設計走向「重口感、重層次」。一般朱古力多半是薄片、夾心或小顆粒狀，吃的是可可本身的苦甜香氣；杜拜朱古力則偏向厚實、大份量，甚至會搭配華麗外型與切開爆餡效果，讓人一看就有記憶點。

風味上，它的主角也不只是可可，而是開心果、奶油香與酥脆麵絲帶來的複合口感。也因此，整體甜度與油脂感通常都更明顯，吃起來更濃、更厚重。

杜拜朱古力熱量？營養師：屬於高糖高脂組合

楊斯涵指出，從食材組成來看，杜拜朱古力可說是典型的高熱量甜點。原因在於內餡本身就同時有開心果醬、奶油炒麵絲，外面再包上朱古力，等於把脂肪、糖分和精緻澱粉都集中在同一塊甜點裡。

若是市面上常見的大份量版本，整塊約 200 公克，熱量可能高達 1000～1200 大卡，幾乎接近一個半排骨便當。就算是縮小版、球狀或 Q 餅型版本，一顆熱量也可能來到 400 大卡左右，不能因為體積變小就掉以輕心。

杜拜朱古力怎麼吃比較沒負擔？營養師教4招

想吃杜拜朱古力，不代表一定不能碰。楊斯涵建議，與其完全忌口，不如掌握幾個原則，讓自己吃得開心，也減少熱量與身體負擔。

1. 最好分食，不要一個人吃完整份

杜拜朱古力甜度高、油脂也高，一次吃完整份不但容易膩，熱量也很容易超標。最適合的吃法是切小塊和家人朋友分享，淺嚐就好。

2. 搭配無糖茶或黑咖啡，比含糖飲料更適合

高糖高脂甜點如果再配手搖飲或含糖咖啡，整體負擔會更高。若搭配無糖茶或黑咖啡，不只能幫助解膩，也比再多喝一杯含糖飲更理想。

3. 有堅果或麩質過敏的人要特別注意

杜拜朱古力常見內餡含有大量開心果，卡達伊夫麵則含小麥成分。若本身對堅果或麩質過敏，食用前一定要先確認成分，避免勉強跟風。

4. 保存與回溫方式會影響口感

這類甜點通常需要冷藏保存，才能維持品質。不過如果剛從冰箱拿出來就直接吃，內餡香氣和流心感可能比較不明顯。建議食用前稍微回溫，通常比較能吃到外脆內滑的口感特色。

嚐鮮療癒可以，但別把它當日常點心

杜拜朱古力會紅，不只是因為外型吸睛，更因為它把酥脆、濃郁、流心這幾種讓人上癮的元素全都放在一起。不過也正因為如此，它本質上仍屬於高熱量、高糖、高脂的甜點。

楊斯涵提醒，這類甜點偶爾嚐鮮沒有問題，但比較不適合當成日常零食。吃之前知道它的成分與熱量，吃的時候懂得分食、搭配無糖飲品，才比較能享受美味，同時減少負擔。

相關閲讀：食物陷阱｜黑朱古力護心抗氧化降膽固醇 免頭痛胃灼熱5類人忌吃👇👇👇

+ 5

延伸閱讀：

吃澱粉不等於變胖！芋頭低升糖特性 有助穩定血糖、降發炎

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

