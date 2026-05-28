消暑食物｜37歲男中暑飲冰水爆血管亡　醫揭真相推2飲品5食物消暑

中暑食品｜夏天到了，氣溫不時飆至30幾度，天文台料周五（29日）分區氣溫更高達攝氏37度。暑熱天氣常讓人頭昏腦脹、食慾不振，許多人喜歡喝冷飲消暑。但這個習慣可能會致命！河南一位37歲的快遞員就因飲冰水來降溫，導致口鼻出血、多器官衰竭，最終不幸離世。夏天防中暑究竟可以吃什麼、喝什麼？



河南一位37歲的快遞員因飲冰水來降溫，導致口鼻出血、多器官衰竭，最終不幸離世。（magnific）

中暑成因｜37男快遞員高溫下飲冰水 致爆血管離世

據內媒《澎湃新聞》報道，事發當日氣溫接近40℃，該名快遞員在極端高溫下進行了長時間工作。中午回家時，他已感到疲憊不適、吃不下飯，只喝了冰水解渴就繼續跑單。直到下午，他因體力不支暈倒在電動車上，數小時後才被送院。經醫生檢查發現，他患上熱射病，引發血管爆裂，最終搶救無效離世。

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中暑分3級／熱射病5類人高危

據報道引述的北京急救醫療中心急救醫學專家賈大成醫生的說法表示，中暑可分為先兆中暑、輕症中暑以及重症中暑三種程度，其中重症中暑就包括熱射病，這是最嚴重、致命的一種形式。一般由長時間暴露在高溫環境下所致，嬰幼兒、長者（65歲以上）、糖尿病患者、心血管疾病患者、戶外活動人群高危。包括7個症狀：

中暑7症狀

1. 高體溫（達40℃醫生）

2. 意識模糊、易怒

3. 惡心、嘔吐

4. 皮膚變紅

5. 呼吸急促

6. 心率加快

7. 頭痛



中暑可分為先兆中暑、輕症中暑以及重症中暑三種程度，其中重症中暑就包括熱射病。（magnific）

中暑怎麼辦？飲冰水爆血管原因？

賈醫生表示，當出現頭暈、嘔吐等中暑症狀時，全身血管會擴張來散熱。此時若飲冰水並不會降溫，反而會刺激血管收縮，阻礙熱量排出，引發熱休克。此外，體內外的溫差亦會導致血壓劇烈波動，易引起消化道痙攣，甚至可能誘發急性心肌梗塞。

醫推2飲品降溫：白開水、椰子水

因此，最好到陰涼處，小口飲白開水、椰子水等來降溫。若因熱射病暈倒，可直接將患者浸入冷水中，但必須漏出頭部以防溺水。

當出現頭暈、嘔吐等中暑症狀時，最好到陰涼處，小口飲白開水、椰子水等來降溫。(資料圖片)

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防中暑5食物

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1. 西瓜 補充電解質

西瓜含水量高達91%，能補充因流汗而流失的水分。而且富含鉀離子，可補充電解質。

西瓜含水量高達91%，能補充因流汗而流失的水分。（Unsplash / @floh_keitgen）

2. 苦瓜 刺激唾液分泌

苦瓜的苦味來自於苦瓜素，能刺激唾液及胃液分泌，改善因悶熱造成的食慾不振。此外，富含維他命，能有效抗氧化。

苦瓜的苦味來自於苦瓜素，能刺激唾液及胃液分泌，改善因悶熱造成的食慾不振。（unsplash@Novariandy Chandra）

3. 青瓜 排鈉利尿減積熱

青瓜的含水量同樣極高，能快速補水，還富含鉀離子，可幫助排出多餘的鈉，有利尿作用，帶走體內積熱，讓身體自然降溫，非常適合夏天吃，開胃消暑。

青瓜的含水量同樣極高，能快速補水，有利尿作用，帶走體內積熱，讓身體自然降溫。（istockphoto）

4. 綠豆 清熱抗疲勞

夏天流汗多，體內維他命B群容易流失，讓人疲倦虛弱。而綠豆富含維他命，能促進代謝謝、恢復活力。特別綠豆皮的的清熱效果最好，煮綠豆沙時最好不要去皮，消暑效果更佳。

綠豆富含維他命，能促進代謝謝、恢復活力。（資料圖片）

5. 番茄 生津止渴

夏天的高溫會讓身體產生大量自由基，導致人容易昏沉。番茄富含茄紅素、維他命C，可以消除自由基並緩解疲勞。此外，番茄還能生津止渴、健胃消食，適合夏天食欲不振時吃。

番茄富含茄紅素、維他命C，可以消除自由基並緩解疲勞。（unsplash@Avin CP）

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參考資料：妙佑醫療國際