蔥油雞扒飯食譜｜自製茶記人氣碟頭飯　雞扒濕潤爆汁最重要這步！

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-05-26 13:08

蔥油雞扒飯，香脆多汁的雞扒跟撈飯一流的蔥油，兩者配合之下可謂莫大享受更是午餐之選。雖然蔥油雞扒飯說不上是什麼健康碟頭飯 ，但對比茶餐廳的，自煮可以選擇及控制食油分量，比街上吃的更健康。

蔥油雞扒飯，是茶記的人氣碟頭飯之一，味道濃郁淡淡肉，飽肚惹味。這個碟頭飯的材料如蔥、油都是廚房順手拈來的食材，若然家中有凍肉的話更可以即時自煮，方便得很。煎雞扒也沒有太多的秘技，謹記雞皮向下下鍋，每面的頭1分鐘也不要移動以鎖住肉汁。

蔥油雞扒飯食譜

其次，蔥油醬的材料主要是蔥綠色的部分、老抽、生抽、糖及油，倘若想加多點蔥的味道可以將切片的紅蔥頭一同落鑊炒。由於是自煮的關係，大家可以選擇一些冒煙點較高且相對健康的油如牛油果油，讓碟頭飯也變得健康點。

蔥油雞扒飯食譜

健康小貼士： 葱，含有纖維、維他命A、辣素、蛋白質等，具殺菌、增強消化系統等作用。雖然炸過的葱會流失營養，但以葱油拌飯，令富含碳水化合物的米飯，易於消化和吸收、增加飽腹感，對腦細胞也起刺激性作用，但不宜晚上吃以免影響睡眠。

【照燒雞扒飯食譜】自製野菜煎雞飯 香甜嫩滑勝過日式連鎖店

照燒雞扒飯食譜

【泰式肉碎煎蛋飯食譜】超簡易碟頭飯 唔想逐一購買香料點算好？

泰式肉碎煎蛋飯食譜

攝錄：詹郭敏、李海霞

剪接：莊堅毅