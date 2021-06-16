葡國雞食譜｜香濃馥郁雞肉嫩滑2大秘訣！正宗葡汁落唔落咖喱？

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-06-16 13:36

椰汁葡國雞，香濃多汁比香辣的咖喱雞多了一分甜味及椰香，配菜以薯仔、紅蘿蔔更是搶手菜，因蔬菜吸滿葡汁的味道分外惹味。若然想製作美味的葡汁，材料的分量需要特別留意，加一種調味料令醬汁更加香濃馥郁。

葡國雞不是來自葡國？

椰汁葡國雞，並非來自葡萄牙而是地道的澳門菜，慢慢更成為香港茶餐廳的餐牌常客，而且得到螢光頹飯的名稱。不少人都認為葡汁是咖喱雞的變奏版，只是將醬汁味道調至偏甜及加入大量椰汁，事實上正宗的葡汁味道並非來至咖喱粉，而是黃薑粉與椰奶，再加入砂糖令醬汁帶甜。

葡國雞食譜

然而，黃薑粉的分量不能太多或太少，因太少味道不夠；太多會令葡汁變苦且搶走所有食材的味道，食譜中的分量則是剛剛好。此外，若然家中有咖喱膽的話可以加1茶匙，可將葡汁的風味大大提升。

在葡汁中加少許咖喱膽將風味大大提升。

黃薑粉幾時放？

另外，謹記在雞湯未滾時便要下黃薑粉，不然便會出現黃薑粉「煮唔溶」的情況。倘若水滾後才下黃薑粉，不管如何攪拌都仍有結塊，不夠幼滑。至於保持雞肉嫩滑的秘訣則是先煎香至金黃，鎖住肉汁，但別全熟，避免之後跟薯仔紅蘿蔔等同煮後，變得過老。

椰汁葡國雞食譜

健康小貼士： 椰汁是由脂肪含量高的椰子肉榨汁而成，其中大約九成熱量來自脂肪，屬高脂肪飲料。一杯椰汁（240毫升）總脂肪含量57克，相等於12茶匙油。飽和脂肪會令血液中的壞膽固醇上升，不利健康，不宜多吃。

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攝錄：呂志豪、莊堅毅

剪接：鄭偉賢