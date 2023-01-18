新年湯水合集｜螺頭花膠10款滋潤做節湯水　養顏補脾胃靚住迎兔年

團年飯、開年飯，除了滿桌豐富的佳餚，又怎少得湯水？尤其這幾天氣溫驟降，就更需要點滋潤的湯水。以下就介紹10個適合賀年聚餐時煲的湯水，體面又不失滋養功效，有雞、豬、海味類以及湯羹，其中筆者最愛有「爵士湯」之稱的蜜瓜螺頭豬腱湯，希望大家飲多啖湯，兔年不用Dry住過！



蜜瓜螺頭豬腱湯：有滋陰潤燥、潤肺養顏和健脾養血的功效，適合陰虛人士飲用，症狀包括易倦、口乾、怕熱、皮膚乾燥、失眠等，另外體虛或年老消化能力較差的人也可靠此湯進補。

【健康湯水食譜】蜜瓜螺頭豬腱湯有段古 陰虛宜飲爵士湯潤燥養顏

蜜瓜螺頭豬腱湯食譜

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鮑魚猴頭菇豬腱湯：整體功效是滋陰養顏、補益脾胃、養血補腎，其性質溫和，適合大多數人飲用，惟對冬菇或海鮮敏感者則不宜。

【健康湯水食譜】鮑魚猴頭菇豬腱湯滋陰養顏 哪種鮑魚適合煲湯？

鮑魚猴頭菇豬腱湯食譜

花膠燉竹絲雞湯：有滋陰養顏，養血補腎的功效，適合體虛，面色萎黃，易感疲倦，皮膚乾燥的人。

【美顏湯水食譜】花膠燉竹絲雞湯滋陰養顏 浸發花膠一啲都唔難！

花膠燉竹絲雞湯食譜

紅棗椰子雞湯：有養血補氣功效，適合體虛、氣血不足、易暈眩疲倦及面色蒼白人士飲用。

【健康湯水食譜】紅棗椰子雞湯 養血補氣適合女士產後調理

螺頭雪燕煲雞湯：有滋陰養顏、補氣健脾功效，其性質平和，最適合秋冬飲用。若本身睡眠不足或體力較差者，亦可多飲用。

冬天湯水食譜｜螺頭雪燕雞湯滋陰潤膚 平民燕窩雪燕如何浸發？

螺頭雪燕煲雞湯食譜

木瓜花生雞腳湯：具健脾補腎，潤腸通便，通乳的功效。

【健康湯水食譜】木瓜花生雞腳湯滋潤清甜 用咩木瓜煲湯好？

髮菜冬菇蠔豉湯：有健脾補腎，清熱潤燥，滋陰養顏的功效。

【髮菜冬菇蠔豉湯食譜】過年應節湯水 2材料保留冬菇鮮味增口感!

髮菜冬菇蠔豉湯食譜

蓮藕章魚綠豆湯：補益氣血，適合氣血不足、脾胃虛弱又容易熱氣的人飲用。

【健康湯水食譜】蓮藕章魚綠豆湯補氣益血 脾胃虛易熱氣最啱飲！

粟米魚肚羹：魚肚即魚鰾，跟花膠一樣含豐富蛋白質、充滿膠原蛋白，礦物質等，味甘性平，能滋養筋脈，補腎益精。而粟米亦富含維他命E及抗氧化物，能降膽固醇，有效保護皮膚，延緩衰老。

【粟米魚肚羹食譜】罐頭湯加料昇華 護膚抗氧化女士最啱

粟米魚肚羹食譜

海鮮豆腐羹：豆腐有豐富的蛋白質、鈣、維他命E等，有助預防心血管疾病，防衰老，對於神經、血管及大腦的生長發育有益，預防老年癡呆症。

【海鮮豆腐羹食譜】入秋暖身湯羹 海鮮用料豐儉由人！