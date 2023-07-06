吃加工肉1周便秘失眠 1個月重6.5kg！食多少火腿香腸增大腸癌風險

國際癌症研究機構（IARC）認為每天食用50克加工肉類，患大腸癌的風險將增加18%。大腸癌是本港第二位最常見的癌症，僅次於肺癌，亦在致命癌症中排第二，2013年大腸癌共導致1981人死亡。



每天食用50克加工肉類，患大腸癌的風險將增加18%。（資料圖片）

加工肉類及紅肉的癌症風險有多大？

國際癌症研究機構（IARC）對加工肉類的定義包括，煙肉、香腸、沙拉米腸、熱狗腸、火腿、咸牛肉以及任何經過加工鹽醃、醃製、熏製或發酵進行的肉類或家禽。而加工肉類在醃製和煙熏等製作過程中可能會產生致癌物質。 醃製肉類時所使用的硝酸鹽和亞硝酸鹽在人類的消化腸道內可被細菌轉化為N亞硝基化合物，為一些致癌物。

紅肉在攝氏200度或以上高溫烹煮時，會產生雜環胺及多環芳香族碳氫化合物等已知或懷疑致癌物質。國際癌症研究機構得出結論，指每天食用50克加工肉類，患大腸癌的風險將增加18%，吃得愈多則風險愈大。

英國政府建議紅肉及加工肉 每天不要吃超過70克

英國癌症研究中心稱，英國21%的腸癌和3%的癌症是由食用紅肉或加工肉類引起的，因此，英國政府建議成年人每天吃紅肉及加工肉的量，合共不要超過70克。指引是一個平均值，所以如果一天吃多了，其他日子便需要減量。

70克紅肉或加工肉類。（圖片來源：英國BBC）

按下圖看加工食品對健康的影響：

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英國醫生吃加工食品 出現便秘失眠及變胖

英國醫生Dr. Chris Van Tulleken，就為BBC做了一個月的實驗，將自己80％的飲食換成加工食品，經過一周後，他就開始出現便秘、失眠、頭痛等症狀，而在一個月的實驗過後，體重上升6.5公斤，其中有3公斤是脂肪。另外，內分泌檢查結果則發現，飢餓素上升了30％、瘦素則減少，表示大腦發出的訊號讓他變得更容易餓。

一項刊登在《美國醫學會神經學期刊》（JAMA Neurology）上的研究指出，長期食用超加工食品，可能會造成認知功能下降、執行功能下降等，危害大腦與心血管健康。

按下圖看防癌飲食3步驟：

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少吃紅肉加工食品避大腸癌？ 長期食用加工食品，可能會造成認知功能下降...... 加工食物對健康影響有多大？ 加工食物可能讓人陷入更多的內疚、自我否認中，形成惡性循環......

參考資料：英國BBC／食安中心